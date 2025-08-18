Honor Magic V Flip 2 vuole sfidare Galaxy Z Flip 7 e fa sul serio

A pochissimo giorni dal debutto di Honor Magic V Flip 2 facciamo il punto della situazione grazie alle ultime novità ufficiali. Il nuovo pieghevole avrà una fotocamera da primo della classe ma ci saranno novità anche per batteria e ricarica. Ecco che cosa aspettarsi dal flip phone, ormai ad un passo dall’evento cinese.
Honor Magic V Flip 2, svelate fotocamera, batteria e ricarica: il rivale di Galaxy Z Flip 7 è servito
Le ultime novità su Honor Magic V Flip 2 riguardano il comparto fotografico: il flip phone avrà dalla sua un sensore principale da 200 MP, accompagnato da un ultra-grandangolare da 50 MP con FOV 120°. Sicuramente un degno rivale per Galaxy Z Flip 7 (con la sua fotocamera da 50 MP), ma anche per Galaxy Z Fold 7 e il suo sensore da 200 MP.
Il prossimo pieghevole di Honor è ad un passo dal debutto e ormai la sua scheda tecnica è chiara (anche se alcuni dettagli sono ancora leak). A parte un design leggermente ridisegnato Magic V Flip 2 avrà dalla sua una batteria più capiente (5.500 mAh contro i 4.800 mAh del primo capitolo) ed una ricarica maggiorata (da 80W). Inoltre a questo giro ci sarà anche l’introduzione della ricarica wireless.
Ricordiamo che l’evento di lancio di Magic V Flip 2 è fissato per il 21 agosto in Cina. Il primo capitolo è rimasto un’esclusiva asiatica e al momento non conosciamo il destino del nuovo modello: teniamo le dita incrociate e speriamo che Honor decida di portarlo in Italia!
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: Purple, White, Gray, Blue
- Certificazione: /
- Display esterno: OLED LTPO 4″ Full HD+ (1.200 x 1.092 pixel) con refresh rate a 120 Hz, PWM a 3.840 Hz
- Display interno: OLED LTPO 6,8″ 1.5K+ (2.868 x 1.232 pixel) con refresh rate 120 Hz, PWM Dimming a 4.320 Hz, protezione UTG
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon
- CPU octa-core
- GPU: /
- RAM: 12/16 GB LPDDR5
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 3.1 non espandibile
- Batteria: 5.500 mAh
- Ricarica: 80W, wireless 50W
- Fotocamera: doppia 200 + 50 MP (f/?) con OIS e ultra-wide 120°
- Selfie camera: /
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 15 con MagicOS 9.0