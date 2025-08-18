Honor Magic 8 Mini: compatto ma con specifiche da top di gamma!

Uno dei trend più recenti in fatto di smartphone è il ritorno dei top di gamma compatti: Xiaomi con i suoi modelli base da 6,3″ ha fatto da apripista e i principali brand cinesi l’hanno seguita a ruota. Tra questi ci sarà anche Honor con Magic 8 Mini: cosa possiamo aspettarci dal piccolo della serie, secondo le ultime indiscrezioni dalla Cina.

Honor Magic 8 Mini: la nuova serie avrà una novità importante, secondo gli ultimi leak

Magic 7 – Crediti: Honor

Solitamente la serie Magic è composta da due smartphone (base e Pro) ma alle nostre latitudini in genere fa capolino solo il fratello maggiore. É avvenuto quest’anno con Honor Magic 7 Pro ed è probabile che l’azienda continuerà così. Tuttavia l’aggiunta di Honor Magic 8 Mini potrebbe cambiare le cose, ma per ora siamo nel campo delle ipotesi.

In base a quanto trapelato il modello compatto dovrebbe arrivare insieme a Magic 8 e 8 Pro; a bordo ci sarebbe un display da 6,3″ di diagonale mentre a muovere il tutto troveremmo il Dimensity 9500, il prossimo chipset di punta di MediaTek (già protagonista di varie indiscrezioni).

I fratelli maggiori avrebbero schermi da 6,58″ e 6,71″ e farebbero affidamento sullo Snapdragon 8 Elite 2. Quest’ultimo sarà annunciato a settembre, quindi è probabile che l’intera serie Magic 8 verrà presentata prima rispetto al solito, magari già a inizio ottobre. Tra le novità di questa generazione si vocifera dell’esistenza di Honor Magic 8 Ultra, sulla scia dei modelli Ultra dei vari brand.

Comunque Honor Magic 8 Mini dovrebbe arrivare successivamente rispetto al resto della serie: il lancio sarebbe previsto nel corso della prima metà del 2026, ma per ora manca una finestra precisa. Come abbiamo sottolineato poco sopra, in Italia solitamente arriva solo il modello Pro: ecco tutti i dettagli leak su Magic 8 Pro, in attesa di saperne di più anche sugli altri membri della gamma.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: /

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat OLED 6,3″

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: INEDITO MediaTek Dimensity 9500, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,5 GHz – Travis, X930 3 x 2,0 GHz – Alto 4 x 2,23 GHz – Gelas

GPU: Mali-G1-Ultra MC12, Immortalis Drage

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: /

Ricarica: /

Fotocamera: /

Selfie camera: /

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10

Ultimo aggiornamento: 18 agosto