HONOR Magic 8 sarà il primo con Snapdragon 8 Elite 2? Il debutto è più vicino dopo la certificazione

La serie HONOR Magic 8 si prepara a debuttare sul mercato nelle prossime settimane, dopo che la serie Magic 7 ha introdotto uno dei primi telefoni con Snapdragon 8 Elite, le aspettative sono molto alte per il suo successore. La tradizione, infatti, non dovrebbe interrompersi: potrebbe essere proprio della compagnia cinese il primo smartphone a debuttare con l’inedito Snapdragon 8 Elite 2.

HONOR Magic 8 ottiene la certificazione 3C: il lancio in Cina è imminente?

Crediti: 3C, Gizmochina

Le ultime indiscrezioni confermano che i nuovi modelli HONOR Magic 8 hanno già ottenuto la certificazione 3C in Cina, segnalando un imminente debutto sul mercato. Identificati dai numeri di modello BKQ-AN00 e BKQ-AN80, questi dispositivi offriranno il supporto per la ricarica rapida da 90W, promettendo tempi di ricarica davvero molto veloci. È interessante notare che la versione BKQ-AN80 potrebbe offrire un supporto di posizionamento limitato a BeiDou, potenzialmente escludendo altri sistemi di navigazione satellitare come GPS.

La gamma HONOR Magic 8 si preannuncia vasta, includendo modelli come il Magic 8, il Magic 8 Pro, il Magic 8 Mini e il Magic 8 Ultra. Le versioni standard e Pro sono attese con display OLED da 6.58 pollici e 6.7 pollici rispettivamente, entrambi alimentati dallo Snapdragon 8 Elite 2. Sebbene questi modelli siano previsti per il lancio quest’anno, le edizioni Mini e Ultra potrebbero debuttare l’anno prossimo.

Per gli appassionati di fotografia, HONOR Magic 8 Ultra promette un’esperienza rivoluzionaria, potendo essere il primo telefono al mondo con una doppia configurazione da 200 megapixel per la fotocamera principale e il teleobiettivo periscopico.