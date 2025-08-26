Honor 500 e 500 Pro arrivano prestissimo: lancio previsto entro fine anno

Ci stiamo ancora godendo i nuovi smartphone della serie Number che già si parla dei prossimi modelli e per una buona ragione. Il lancio in Cina di Honor 500 e 500 Pro sarebbe previsto entro fine anno, una finestra temporale molto vicina al debutto dell’attuale generazione.

Honor 500 e 500 Pro: si parla di display, fotocamera e periodo d’uscita

Il lancio in Italia di Honor 400 e 400 Pro è avvenuto a maggio e dopo poche settimane i due mid-range hanno debuttato anche in Cina (con alcune differenze). Per quanto riguarda la prossima serie, l’insider asiatico Digital Chat Station anticipa i primi dettagli.

Anche la futura generazione dovrebbe essere composta da due modelli, Honor 500 e 500 Pro, quindi con l’addio definitivo alla versione Ultra (lo scorso anno l’azienda ha lanciato in Cina anche Honor 300 Ultra). Il telefono base avrebbe dalla sua uno schermo da 6,55″ di diagonale ed entrambi continuerebbero ad utilizzare una fotocamera principale da 200 MP (ma con un nuovo sensore).

Crediti: Honor

I nuovi smartphone della famiglia 500 sarebbero caratterizzati da un corpo sottile e leggero, un design stiloso ed ancora una volta ci sarebbe il comparto fotografico al centro della scena. Stando all’insider il debutto in Cina dovrebbe avvenire entro fine anno, forse proprio nel mese di dicembre.

Resta l’incognita dell’uscita Global: dopo la serie Honor 200 l’azienda ha saltato una generazione a livello internazionale, passando direttamente al lancio della gamma 400. Resta da vedere se la famiglia Honor 500 subirà la stessa sorte o se ci sarà continuità con i modelli globali.