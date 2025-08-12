Google Pixel e WhatsApp: il bug del volume basso è un bel grattacapo

Chi possiede un Google Pixel purtroppo lo sa bene: da un po’ di tempo a questa parte un bug tanto fastidioso quanto persistente rende complicato l’utilizzo dei messaggi vocali di WhatsApp. Ad essere interessato è il livello del volume che risulta talmente basso da rendere complicato l’ascolto. Ma di chi è la responsabilità? Ed esiste una soluzione?

Messaggi vocali WhatsApp e Google Pixel incompatibili? Come stanno le cose oggi

Crediti: Canva

Se inizialmente sembrava un problema marginale e che comunque riguardava un numero esiguo di utenti, pare proprio, in base alle segnalazioni, che il bug che fa sì che i messaggi vocali WhatsApp su alcuni Google Pixel si sentano a volume molto basso si sia allargato a macchia d’olio. Sono molti (possessori di smartphone da Pixel 9 in avanti), infatti, ad avere a che fare con questo disagio.

Si è molto discusso sulle possibili cause dal momento che pare escluso un problema legato alla versione del sistema: ad essere interessati dal bug, infatti, sono tanto i Google Pixel con firmware più recenti (addirittura con l’ultima patch di sicurezza di agosto 2025) che i più datati.

La conseguenza è che ogni messaggio vocale inviato ha un volume molto basso tanto da costringere i destinatari ad alzare il volume al massimo per poterlo ascoltare. A rendere il tutto più pesante e per molti addirittura insopportabile c’è il rimpallo delle responsabilità: né WhatsApp né Google si sono finora presi la responsabilità del problema ed è per questo che, ad oggi, non esiste una soluzione immediata al problema.

La correzione del bug e il rilascio di un aggiornamento (che sia lato app o lato Android) che possa porre fine a questo bug sembra quindi abbastanza lontana per cui al momento, l’unica cosa da fare è quella di pazientare e attendere che, finalmente, arrivi qualche bella novità in merito.