Google Pixel Watch 4 ufficiale in Italia: l’alleato perfetto per i nuovi Pixel 10



Insieme alla famiglia Pixel 10, Google ha annunciato Pixel Watch 4, presentato come il “più grande aggiornamento” della serie fino ad oggi. Il nuovo indossabile è stato completamente riprogettato per aiutarti a vivere una vita più sana, rimanere connesso e stare al passo con la tua giornata. Ecco tutte le novità tra design, specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia.

Google Pixel Watch 4: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Google

Pixel Watch 4 mantiene l’iconica forma circolare ma è stato completamente riprogettato. Dotato di un display curvo Actua 360, unico nel suo genere, offre un’area attiva del 10% più grande e cornici più piccole del 16% rispetto alla generazione precedente (15% rispetto a Pixel Watch 3). Con una luminosità del 50% superiore (fino a 3.000 nit), è più facile da visualizzare anche alla luce diretta del sole. Il nuovo design visivo Material 3 Expressive rende il display ancora più dinamico e personalizzato, con colori più ricchi e quadranti accattivanti.

Il feedback e l’esperienza audio sono state notevolmente migliorate grazie ad un motore aptico personalizzato (il 15% più potente) e un altoparlante aggiornato che rende ogni interazione con Gemini ancora più piacevole.

Realizzato con Corning Gorilla Glass personalizzato e una struttura in alluminio di grado aerospaziale, è resistente a polvere, graffi ed acqua (anche alle immersioni fino a 50 metri). Per la prima volta in assoluto, Pixel Watch 4 è riparabile, con batteria e display facilmente sostituibili.

Sotto la scocca Pixel Watch 4 monta il chipset Snapdragon W5 Gen 2 mentre lato autonomia si parla di un miglioramento del 25%: fino a 30 ore per il modello da 41 mm e fino a 40 ore per quello da 45 mm. In modalità Risparmio Energetico, l’autonomia può estendersi fino a 48 ore (41 mm) e 72 ore (45 mm). La ricarica è anche più veloce, del 25% rispetto alle generazioni precedenti, raggiungendo il 50% di carica in soli 15 minuti grazie al Quick Charge Dock.



Pixel Watch 4 LTE è il primo smartwatch a supportare la comunicazione satellitare di emergenza standalone: può connetterti ai servizi di emergenza tramite una serie di satelliti geostazionari, inviando aiuto alla tua posizione anche quando sei fuori dalla copertura di rete.

Salute e fitness

L’indossabile offre il monitoraggio della salute e del fitness più completo e preciso fino ad oggi:

• Monitoraggio del Sonno più Intelligente : è il 18% più preciso nella classificazione del ciclo di sonno completo, tracciando il tempo trascorso in ogni fase.

: è il 18% più preciso nella classificazione del ciclo di sonno completo, tracciando il tempo trascorso in ogni fase. • Rilevamento della Temperatura Cutanea Migliorato : un nuovo sensore di temperatura rileva quando sei fuori dal tuo intervallo personale, indicando cambiamenti nel tuo benessere, come un possibile malessere.

: un nuovo sensore di temperatura rileva quando sei fuori dal tuo intervallo personale, indicando cambiamenti nel tuo benessere, come un possibile malessere. • Tracciamento del Percorso più Accurato : il nuovo GPS a doppia frequenza (L5 GNSS) sblocca il tracciamento del percorso più preciso anche negli ambienti più difficili, come una corsa in centro città o un’escursione in un’area densamente alberata.

: il nuovo sblocca il tracciamento del percorso più preciso anche negli ambienti più difficili, come una corsa in centro città o un’escursione in un’area densamente alberata. • Statistiche Ciclistiche in Tempo Reale : goditi lo streaming in tempo reale delle tue metriche dal polso all’app Fitbit come display sul manubrio.

: goditi lo streaming in tempo reale delle tue metriche dal polso all’app Fitbit come display sul manubrio. • Nuove Opzioni di Esercizio : sono state aggiunte nuove modalità di esercizio (portando il totale a oltre 50 opzioni), inclusi pickleball e basket .

: sono state aggiunte nuove modalità di esercizio (portando il totale a oltre 50 opzioni), inclusi e . • Tracciamento Automatico Personalizzato: anche se dimentichi di avviare un allenamento, il tuo orologio utilizzerà l’AI per rilevare e classificare automaticamente la tua attività e inviarti un riepilogo.

Queste nuove funzionalità si aggiungono alla già nutrita suite di strumenti avanzati per la salute e il fitness di Google, che include la gestione dello stress, Cardio e Target Load, valutazione ECG (contro la fibrillazione atriale), Health Metrics Dashboard (frequenza respiratoria, frequenza cardiaca a riposo, SpO2, HRV e temperatura cutanea), e Morning Brief.

In collaborazione con un team di esperti, Google introduce un coach di salute personale basato su Gemini. Offre coaching proattivo per il fitness e il sonno e consigli on-demand, adattati in modo unico ai tuoi obiettivi e alle tue circostanze reali, basati sulle metriche del tuo Pixel Watch. Questo ti offre, in pratica, un coach di salute disponibile 24/7 al polso. Un’anteprima sarà lanciata a ottobre negli Stati Uniti per gli utenti Fitbit e Pixel Watch.

Sicurezza e integrazione con l’ecosistema Google

Pixel Watch 4 offre una solida suite di funzioni di sicurezza per darti tranquillità e connessione di emergenza quando ne hai più bisogno. Oltre alle SOS satellitari, include:

• Rilevamento dell’assenza del polso , una funzionalità introdotta in precedenza su Pixel Watch 3.

, una funzionalità introdotta in precedenza su Pixel Watch 3. • Controllo di Sicurezza (Safety Check) : se il timer scade senza risposta, l’orologio condividerà la tua posizione con i tuoi contatti di emergenza.

: se il timer scade senza risposta, l’orologio condividerà la tua posizione con i tuoi contatti di emergenza. • Condivisione di Emergenza (Emergency Sharing) : invia la tua posizione in tempo reale e il livello della batteria ai tuoi contatti di emergenza.

: invia la tua posizione in tempo reale e il livello della batteria ai tuoi contatti di emergenza. • Rilevamento Cadute (Fall Detection) e Rilevamento Incidenti Auto (Car Crash Detection) : possono connetterti ai servizi di emergenza in caso di caduta grave o incidente automobilistico.

e : possono connetterti ai servizi di emergenza in caso di caduta grave o incidente automobilistico. • Possibilità di archiviare informazioni mediche importanti sull’orologio, come gruppo sanguigno, condizioni di salute e farmaci, per una rapida condivisione con i servizi di emergenza.

L’orologio è il compagno perfetto per i tuoi dispositivi Pixel e le app Google. Puoi usarlo per scattare foto con i controlli della fotocamera, sbloccare il tuo telefono Pixel con un tocco. Con Google Wallet, carte di pagamento, biglietti aerei ed eventi sono direttamente al polso.

Puoi anche accedere alle indicazioni stradali offline di Google Maps senza il telefono nelle vicinanze. Funziona come telecomando per Google TV e ti permette di visualizzare il feed della tua Nest Cam o Nest Doorbell, potendo anche parlare con chi è alla porta grazie alla comunicazione bidirezionale.

Prezzo e disponibilità in Italia

Il nuovo Pixel Watch 4 sarà disponibile dal 10 ottobre sia in versione Wi-Fi (41 mm a partire da 399€ e 45 mm a partire da 499€) che LTE (41 mm a partire da 449€ e 45mm a partire da 549€). Inoltre, arriveranno anche in Italia sempre dal 10 ottobre i nuovi Pixel Buds 2a, a partire da 149€.