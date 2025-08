Google Pixel Watch 4: un nuovo leak svela i prezzi in Europa e Stati Uniti

Il grande evento estivo Made by Google dista ancora diverse settimane, ma sul web sono già iniziate ad arrivare diverse informazioni sui prodotti che verranno annunciati dalla compagnia di Mountain View. In particolare, questa volta, un leak ha svelato quelli che saranno probabilmente i prezzi di Google Pixel Watch 4 in Europa.

Buone notizie: i prezzi di Pixel 4 potrebbero restare invariati

Crediti: 91mobiles, OnLeaks

In queste ore sono emerse in rete nuove informazioni per quanto riguarda i prezzi di Google Pixel Watch 4, la quarta edizione dello smartwatch di Big G che si preannuncia essere (purtroppo) una versione di transizione senza grandi novità, stando agli ultimi leak. Novità che sembrerebbero scarseggiare anche per quanto riguarda il prezzo, ma questa non è necessariamente una brutta notizia: infatti, almeno per quest’anno, non dovrebbero esserci aumenti, con i prezzi che resterebbero invariati rispetto alla precedente generazione.

41mm Wi-Fi: 399€ / 349$

41mm Wi-Fi + LTE: 499€ / 399$

45mm Wi-Fi: 449€ / 399$

45mm Wi-Fi + LTE: 549€ / 449$

Vi ricordiamo che per quanto la fonte possa risultare particolarmente affidabile, si tratta per il momento soltanto di indiscrezioni: vi invitiamo quindi ad attendere il 20 agosto, data ufficiale dell’evento di Google, per scoprire tutti i dettagli sui nuovi Pixel Watch 4.

Ultimo aggiornamento: 1 agosto