Pixel Buds 2a ufficiali in Italia: novità e prezzo delle nuove TWS di Google



Google presenta Pixel Buds 2a, l'ultima aggiunta alla serie A, ideati per offrire funzionalità essenziali ad una fascia di prezzo più accessibile rispetto al modello Pro. Annunciati insieme a Pixel 10 e Pixel Watch 4, ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia.

Google Pixel Buds 2a: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Google

Ultra-leggeri e confortevoli, questi auricolari vantano un design ispirato ai Pixel Buds Pro 2, meticolosamente studiato su oltre 45 milioni di scansioni auricolari per garantire comfort per tutto il giorno. La vestibilità è personalizzabile grazie allo stabilizzatore “twist-to-adjust” e a quattro taglie di gommini (extra small, small, medium, large) inclusi. Sono inoltre resistenti a sudore e schizzi, con certificazione IP54 per gli auricolari e IPX4 per la custodia.

Per la prima volta sulla serie A, i Pixel Buds 2a integrano la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) con Silent Seal 1.5, per un ascolto ininterrotto, affiancata dalla modalità Trasparenza. Il driver dinamico da 11 mm assicura un audio nitido, personalizzabile con un equalizzatore a 5 bande.

Crediti: Google

Il chip a bordo è il Google Tensor A1, che garantisce audio premium e chiamate cristalline. Le coperture in mesh bloccano il vento, assicurando che la voce sia sempre chiara. La batteria offre fino a 7 ore di ascolto con ANC attivo e 20 ore totali con la custodia di ricarica.

Con controlli touch intuitivi e l’integrazione di Gemini hands-free, è possibile gestire musica, chiamate e assistente vocale senza prendere in mano lo smartphone. Compatibili con Bluetooth 4.0+ (Android, iOS, tablet, laptop), offrono anche funzionalità come Clear Calling e Find Hub con i dispositivi Pixel.

Disponibili dal 10 ottobre a 149€ nelle colorazioni Hazel e Iris, i Pixel Buds 2a dimostrano un impegno per la sostenibilità: sono realizzati con almeno il 41% di materiali riciclati e presentano un packaging 100% privo di plastica.

