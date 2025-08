All’evento Made by Google ci saranno anche le nuove Pixel Buds 2a: ecco le prime immagini

Con l’arrivo del mese di agosto significa che mancano soltanto pochi giorni all’evento Made by Google che presenterà finalmente al mondo la nuova serie di smartphone Pixel 10. L’appuntamento con Big G, tuttavia, non vedrà protagonisti solo i telefoni di nuova generazione, ma anche accessoni come smartwatch e cuffie TWS. Proprio in queste ore, infatti, sono emerse online le prime immagini delle inedite Pixel Buds 2a.

Google Pixel Buds 2a: svelata la colorazione Iris

Crediti: Android Headlines

La prima immagine trapelata in rete ci mostra le nuovo Google Pixel Buds 2a nella colorazione Iris (viola), ma sembrerebbero essere previsti anche i colori Strawberry (rosa/rosso) e Fog Light (grigio). L’ultima versione di Pixel Buds Serie A è arrivata nel lontanto 2021, quindi quest’anno per la prima volta Google aggiornerà la serie di cuffie con un approccio più economico, rispetto agli altri modelli della serie.

Anche se i dettagli specifici sulle funzionalità sono ancora scarsi, le aspettative sono alte. Si prevede che i Pixel Buds 2a offriranno un miglioramento significativo in termini di durata della batteria e qualità del suono rispetto ai loro predecessori

Il loro debutto sembrerebbe essere fissato per il 20 agosto, in occasione del tanto atteso evento “Made by Google”. Sarà un evento ricco di novità, dato che i Pixel Buds 2a verranno lanciati insieme a prodotti di punta come la serie Google Pixel 10 (inclusi i modelli Pro e Pro XL), il Pixel Watch 4.