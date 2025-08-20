Google Pixel 10, 10 Pro e 10 Pro XL ufficiali in Italia: novità e prezzi

Il mega evento del mondo Android è finalmente arrivato e anche stavolta si fa il pieno di top di gamma. Google ha annunciato Pixel 10, 10 Pro e 10 Pro XL, insieme al suo nuovo flagship pieghevole (che non sarà disponibile in Italia). Ancora una volta la parola d’ordine è AI, con tante migliorie sia dal punto di vista hardware che di funzionalità: ecco tutti i dettagli della serie, ora disponibile in Italia!

Google Pixel 10, 10 Pro e 10 Pro XL ora in Italia: l’AI al primo posto, il nuovo Tensor G5 e la ricarica magnetica

Anteprima e hands on Google Pixel 10, 10 Pro e 10 Pro XL

Tutte le caratteristiche dei nuovi smartphone di Google

Squadra vincente non si cambia e lo stesso vale per il look: la serie Google Pixel 10 ricalca quanto visto con la scorsa serie, con un’ampia fotocamera orizzontale divenuta ormai iconica per gli appassionati del panorama Android.

A stravolgere le cose pensa il piccolo della serie: il modello base riceve per la prima volta una tripla fotocamera, un passo avanti improntate rispetto al passato. I fratelli maggiori Pro e Pro Max continuano ad offrire il sensore di temperatura, posizionato subito sotto il flash LED.

Pixel 10 Pro – Crediti: Google

Come da tradizione Pixel 10 standard è il compatto della serie: dotato di uno schermo OLED Actua da 6,3″ di diagonale, offre una luminosità di picco fino a 3.000 nit (per la massima visibilità sotto il sole), refresh rate a 120 Hz ed una protezione Gorilla Glass Victus 2.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 48 MP (con Macro Focus), un ultra-grandangolare da 12 MP ed un teleobiettivo da 10.8 MP con zoom ottico 5X e digitale fino a 20X.

Pixel 10 – Crediti: Google

Tra le novità di quest’anno troviamo la tecnologia Pixelsnap: si tratta della ricarica magnetica di Google in stile Magsafe di iPhone. I magneti sono integrati direttamente sotto la scocca ed è possibile agganciare un intero ecosistema di accessori con la massima praticità (aperto a partner certificati “Made for Google”).

Passando ai Pixel 10 Pro abbiamo uno schermo da 6,3″ con luminosità di picco maggiore (3.300 nit), 16 GB di RAM, 4.870 mAh di batteria con ricarica wireless da 30W e Pixelsnap da 15W. Le fotocamere passano ad una configurazione da 50 + 48 + 48 MP sempre con ultra-wide e teleobiettivo con zoom ottico 5X (in questo caso con Zoom Pro 100x in digitale, che sfrutta l’AI generativa).

Il modello superiore Pixel 10 Pro XL monta un display maggiorato da 6,8″ di diagonale ed una batteria più capiente, da 5.200 mAh. Migliorano anche la ricarica wireless e quella Pixelsnap, rispettivamente da 45W e 25W.

Google Tensor G5 e Gemini

Pixel 10 Pro XL – Crediti: Google

Il concetto fondamentale che avvolge l’intera gamma Pixel 10 è un’intelligenza artificiale ancora più integrata e potente. Il motore di questa rivoluzione è il nuovo processore Google Tensor G5, che secondo Google rappresenta il più significativo aggiornamento di sempre nel campo dei suoi chip personalizzati.

Sulla carta numeri sono impressionanti: la TPU, il componente dedicato all’IA, è fino al 60% più potente, mentre la CPU è in media il 34% più veloce rispetto alla generazione precedente. Questa potenza si traduce in un’esperienza utente che ruota attorno a Gemini, l’assistente IA di Google. Sarà possibile interagire in modo più complesso e naturale, ad esempio chiedendo a Gemini di trovare un ristorante su Maps, condividerlo in una chat di gruppo, aggiungere la prenotazione al calendario e persino avvisarci quando è ora di partire per arrivare in orario.

Ovviamente, la potenza di Tensor G5 e l’intelligenza di Gemini trovano la loro massima espressione nel comparto fotografico. A livello software, tutta la gamma beneficia di nuove funzionalità.

La Guida Fotografica (Camera Coach) utilizza Gemini per offrire suggerimenti in tempo reale su inquadratura, angolazione e illuminazione.

Lo Scatto Migliore Automatico (Auto Best Take) analizza una raffica di foto simili e le combina in un unico scatto perfetto, scegliendo le espressioni migliori.

E con Aggiungimi (Add Me), si può includere nella foto di gruppo anche la persona che sta scattando.

La funzione Gemini Live permette di conversare a voce con l’assistente, condividendo lo schermo o usando la fotocamera per ricevere aiuto su ciò che stiamo inquadrando. A testimonianza di questa svolta, Google include con l’acquisto dei modelli Pixel 10 Pro, Pro XL e Pro Fold un abbonamento di un anno al piano Google AI Pro, che offre accesso prioritario ai modelli IA più avanzati, a Gemini integrato in Gmail e Documenti, e persino a strumenti di generazione video come Veo.

Prezzi in Italia

I nuovi Google Pixel 10 e 10 Pro sono già disponibili per il preordine mentre le vendite vere e proprie inizieranno il 28 agosto. I prezzi di partenza sono 899€ e 1.099€, in entrambi i casi per la versione base da 128 GB. Per quanto riguarda il fratello maggiore Pixel 10 Pro XL, i preordini partono sempre oggi ma con disponibilità dal 22 settembre; il prezzo di partenza è di 1.299€ per la configurazione da 256 GB. Di seguito trovate tutti i tagli di memoria disponibili ed il relativo prezzo.

Pixel 10

128 GB – 899€

256 GB – 999€

Pixel 10 Pro

128 GB – 1.099€

256 GB – 1.199€

512 GB – 1.329€

Pixel 10 Pro XL

256 GB – 1.299€

512 GB – 1.429€

Google ha annunciato il nuovo top di gamma pieghevole Pixel 10 Pro Fold, ma purtroppo anche questa volta non arriverà in Italia. Si tratta di un vero e proprio un concentrato di tecnologia che unisce la potenza delTensor G5 e 16 GB di RAM a un design di tipo foldable.

Da chiuso, si presenta come un telefono tradizionale con un display esterno da 6,4″ mentre da aperto, rivela un enorme schermo Super Actua Flex da 8″ perfetto per il multitasking. La durabilità è stata una priorità: il dispositivo vanta una nuova cerniera ad alta resistenza e, per la prima volta per un pieghevole Google, la certificazione IP68.

Il design pieghevole sblocca funzionalità fotografiche uniche, come la Dual Screen Preview per mostrare al soggetto l’inquadratura in tempo reale, o la possibilità di scattare selfie con le fotocamere posteriori per una qualità d’immagine superiore.

Tutte le schede tecniche

Pixel 10

Crediti: Google

Dimensioni e peso: 152,8 x 72 x 8,6 mm, 204 grammi

Colorazioni: Obsidian, Indigo, Frost, Lemongrass

Certificazione: IP68

Display: Flat Actua OLED 6,3″ Full HD+ (2.424 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.000 nit di luminosità di picco, protezione Gorilla Glass Victus 2

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento passivo

SoC: Google Tensor G5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,78 GHz – Cortex-X4 5 x 3,05 GHz – Cortex-A725 2 x 2,25 GHz – Cortex-A520

GPU: IMG DXT

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 128/256 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 4.970 mAh

Ricarica: 30W, wireless Qi 15W, wireless magnetica Pixelsnap 15W

Fotocamera: tripla 48 + 13 + 10,8 MP (f/1.7-2.2-3.1) con OIS e ultra-wide 120° e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5X, Super Res Zoom 20X e OIS

Selfie camera: 10.5 MP (f/2.2), FOV 95°

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 3.2, Google Cast

Sistema operativo: Android 16 con 7 anni di aggiornamenti

Pixel 10 Pro

Crediti: Google

Dimensioni e peso: 152,8 x 72 x 8,6 mm, 207 grammi

Colorazioni: Obsidian, Porcelain, Moonstone, Jade

Certificazione: IP68

Display: Flat Actua OLED LTPO 6,3″ Full HD+ (2.424 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.300 nit di luminosità di picco, protezione Gorilla Glass Victus 2

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Google Tensor G5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,78 GHz – Cortex-X4 5 x 3,05 GHz – Cortex-A725 2 x 2,25 GHz – Cortex-A520

GPU: IMG DXT

RAM: 16 GB LPDDR5X

Storage: 128/256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 4.870 mAh

Ricarica: 30W, wireless Qi 15W, wireless magnetica Pixelsnap 15W

Fotocamera: tripla 50 + 48 + 48 MP (f/1.68-1.7-2.8) con OIS, ultra-wide 120° e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5X, Pro Res Zoom 100X e OIS

Selfie camera: 42 MP (f/2.2), FOV 103°

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 3.2, Google Cast, sensore di temperatura

Sistema operativo: Android 16 con 7 anni di aggiornamenti

Pixel 10 Pro XL

Crediti: Google

Dimensioni e peso: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm, 232 grammi

Colorazioni: Obsidian, Porcelain, Moonstone, Jade

Certificazione: IP68

Display: Flat Actua OLED LTPO 6,8″ QHD+ (2.992 x 1.344 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.300 nit di luminosità di picco, protezione Gorilla Glass Victus 2

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Google Tensor G5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,78 GHz – Cortex-X4 5 x 3,05 GHz – Cortex-A725 2 x 2,25 GHz – Cortex-A520

GPU: IMG DXT

RAM: 16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 5.200 mAh

Ricarica: 45W, wireless Qi 25W, wireless magnetica Pixelsnap 25W

Fotocamera: tripla 50 + 48 + 48 MP (f/1.68-1.7-2.8) con OIS, ultra-wide 120° e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5X, Pro Res Zoom 100X e OIS

Selfie camera: 42 MP (f/2.2), FOV 103°

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 3.2, Google Cast, sensore di temperatura

Sistema operativo: Android 16 con 7 anni di aggiornamenti

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3" - nero... 899,00€ Compra Ora Amazon.it Google Pixel 10 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da... 1.099,00€ Compra Ora Amazon.it Google Pixel 10 Pro XL - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,8" -... 1.299,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 20/08/2025 20:18

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.