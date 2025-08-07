Google Pixel 10: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie | Leak

Con l’evento di lancio che si fa sempre più vicino è arrivato il momento di fare il punto della situazione sui prossimi top di gamma di Big G. Andiamo a scoprire tutte le indiscrezioni finora su Google Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL e 10 Pro Fold con dettagli su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Google Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL e 10 Pro Fold: tutto quello che sappiamo sui nuovi top di gamma

Design e display

Crediti: Evan Blass Crediti: Evan Blass Crediti: Evan Blass Crediti: Evan Blass Crediti: Evan Blass Crediti: Evan Blass Crediti: Evan Blass

Il design della serie Google Pixel 10 non cambierà rispetto alla precedente generazione e allo stile della gamma: tutti i modelli sono caratterizzati da un modulo fotografico orizzontale che sporge della scocca, mentre frontalmente trova spazio uno schermo piatto dotato di un foro centrale per la selfie camera.

La grande novità è rappresentata dal modello standard: Pixel 10 base adotta per la prima volta una tripla fotocamera e di conseguenza presenta un modulo simile a quello dei fratelli maggiori. Tuttavia le versioni Pro e Pro Max offrono anche un sensore di temperatura, introdotto con Pixel 8 Pro e ormai divenuto fisso.

Crediti: @evleaks (X)

Il design della versione pieghevole Pixel 10 Pro Fold resta invariato rispetto al predecessore: in questo caso il modulo fotografico è squadrato ed abbiamo due schermi. Quello interno sarebbe un’ampia soluzione da 8″ di diagonale mentre all’esterno ci sarebbe il pannello da utilizzare quando il dispositivo è chiuso, in questo caso da 6,4″.

Tutti i telefoni della gamma presenterebbero la certificazione IP68 mentre per i display ci sarebbero soluzioni Actua OLED da 6,3″ per Pixel 10 e 10 Pro e da 6,8″ per la variante Pro Max.

Specifiche tecniche e fotocamera

Ancora una volta Google ha deciso di fare affidamento sul suo chipset proprietario: il Tensor G5 è ancora inedito ma ci sono già varie indiscrezioni al riguardo. Si tratterebbe del primo SoC di Big G realizzato senza Samsung, prodotto a 3 nm da TSMC e dotato di una configurazione octa-core con un core principale Cortex-X4 fino a 3,78 GHz di frequenza di clock.

Per tutti i dettagli sul resto delle specifiche (comprese le indiscrezioni su batterie e fotocamere) potete dare un’occhiata alle schede tecniche provvisorie qui sotto. Tra le novità di quest’anno ci sarebbe anche l’introduzione della ricarica wireless magnetica in stile iPhone, ossia con i magneti montati direttamente sotto la scocca.

Google Pixel 10 – Scheda tecnica presunta

Crediti: @evleaks (X)

Dimensioni e peso: 152,8 x 72 x 8,6 mm, 204 grammi

Colorazioni: Obsidian, Indigo, Frost, Limoncello

Certificazione: IP68

Display: Flat Actua OLED 6,3″ Full HD+ (2.424 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.000 nit di luminosità di picco, protezione Gorilla Glass Victus 2

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento passivo

SoC: Google Tensor G5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,78 GHz – Cortex-X4 5 x 3,05 GHz – Cortex-A725 2 x 2,25 GHz – Cortex-A520

GPU: IMG DXT

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 128/256 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 4.970 mAh

Ricarica: 29W, wireless Qi 15W, ricarica wireless magnetica

Fotocamera: tripla 48 + 13 + 10,8 MP (f/?) con OIS e ultra-wide e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5X

Selfie camera: 10.5 MP (f/?)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C

Sistema operativo: Android 16

Google Pixel 10 Pro – Scheda tecnica presunta

Crediti: @evleaks (X)

Dimensioni e peso: 152,8 x 72 x 8,6 mm, 207 grammi

Colorazioni: Obsidian, Porcelain, Moonstone, Jade

Certificazione: IP68

Display: Flat Actua OLED 6,3″ Full HD+ (2.424 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.000 nit di luminosità di picco, protezione Gorilla Glass Victus 2

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Google Tensor G5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,78 GHz – Cortex-X4 5 x 3,05 GHz – Cortex-A725 2 x 2,25 GHz – Cortex-A520

GPU: IMG DXT

RAM: 16 GB LPDDR5X

Storage: 128/256/512 GB/1 TB GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 4.870 mAh

Ricarica: 29W, wireless Qi 15W, ricarica wireless magnetica

Fotocamera: tripla 50 + 48 + 48 MP (f/?) con Samsung GNV, OIS e ultra-wide IMX858 e teleobiettivo periscopico IMX858

Selfie camera: 42 MP (f/?)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 3.2, sensore di temperatura

Sistema operativo: Android 16

Google Pixel 10 Pro XL – Scheda tecnica presunta

Crediti: @evleaks (X)

Dimensioni e peso: 162,7 x 76,6 x 8,5 mm, 232 grammi

Colorazioni: Obsidian, Porcelain, Moonstone, Jade

Certificazione: IP68

Display: Flat Actua OLED 6,8″ QHD+ (2.992 x 1.344 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.000 nit di luminosità di picco, protezione Gorilla Glass Victus 2

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Google Tensor G5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,78 GHz – Cortex-X4 5 x 3,05 GHz – Cortex-A725 2 x 2,25 GHz – Cortex-A520

GPU: IMG DXT

RAM: 16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 5.200 mAh

Ricarica: 39W, wireless Qi 15W, ricarica wireless magnetica

Fotocamera: tripla 50 + 48 + 48 MP (f/?) con Samsung GNV, OIS e ultra-wide IMX858 e teleobiettivo periscopico IMX858

Selfie camera: 42 MP (f/?)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 3.2, sensore di temperatura

Sistema operativo: Android 16

Google Pixel 10 Pro Fold – Scheda tecnica presunta

Crediti: @evleaks (X)

Dimensioni e peso: 155,2 x 150,4 x 5,2 mm (aperto) o 155,2 x 76,3 x 10,8 mm (chiuso), 258 grammi

Colorazioni: Jade, Moonstone

Certificazione: IP68

Display esterno: Flat Actua OLED 6,4″

Display interno: pieghevole 8″

Sicurezza: /

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Google Tensor G5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,78 GHz – Cortex-X4 5 x 3,05 GHz – Cortex-A725 2 x 2,25 GHz – Cortex-A520

GPU: IMG DXT

RAM: 16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: /

Ricarica: /

Fotocamera: tripla

Selfie camera: /

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 3.2

Sistema operativo: Android 16

Prezzo e uscita in Italia

La data di presentazione della serie Pixel 10 è fissata per il 20 agosto in tutto il mondo. Per quanto riguarda il prezzo, al momento non ci sono dettagli ufficiali ma un corposo leak ci offre una panoramica parecchio dettagliata per l’Europa.

Pixel 10

128 GB – 899€

256 GB – 999€

Pixel 10 Pro

128 GB – 1.099€

256 GB – 1.199€

512 GB – 1.329€

1 TB – 1.589€

Pixel 10 Pro XL

256 GB – 1.299€

512 GB – 1.429€

1 TB GB – 1.689€

Pixel 10 Pro Fold

256 GB – 1.899€

512 GB – 2.029€

1 TB – 2.289€

Resta da vedere se il modello pieghevole arriverà in Italia oppure resterà esclusivo per alcuni paesi europei. In merito ai prezzi leak sembra che Google non abbia previsto dei rincari rispetto alla serie Pixel 9. Le uniche differenze riguarderebbero i tagli di memoria: Pixel 10 Pro XL partirebbe da 256 GB mentre Pixel 10 Pro e Fold guadagnerebbero la versione da 1 TB.

Ultimo aggiornamento: 7 agosto