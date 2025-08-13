Google Pixel 10 Pro Fold: ecco il primo teaser ufficiale

L’evento Made By Google si avvicina e la compagnia di Mountain View ha deciso di stuzzicare i fan mostrando giorno dopo giorno alcune delle novità in arrivo a breve. Dopo il primo teaser per Pixel 10, oggi arriva anche una prima occhiata ufficiale al pieghevole della compagnia, con un filmato che introduce brevente il design “rinnovato” di Pixel 10 Pro Fold.

Un primo sguardo ufficiale al nuovo Google Pixel 10 Pro Fold

Questa prima occhiata al nuovo Pixel 10 Pro Fold sembra confermare molte delle indiscrezioni che circolavano, con un design che ricorda molto da vicino il Pixel 9 Pro Fold. Il teaser di 30 secondi offre diverse inquadrature: si intravedono il dispositivo in penombra, una rapida occhiata al display interno una volta aperto, e una visione più chiara del retro del dispositivo pieghevole e del suo sistema fotografico.

Per quanto riguarda le colorazioni, il video mostra il telefono in una piacevole tonalità di grigio. Tuttavia, i leak precedenti avevano suggerito l’esistenza di varianti in verde e oro, che non sono state mostrate in questo teaser ufficiale. Purtroppo, il video non ha fornito dettagli sulle specifiche tecniche del Pixel 10 Pro Fold e, sebbene l’evento Pixel 10 sia fissato per il 20 agosto, un report suggerisce che la data di uscita effettiva del telefono potrebbe non avvenire prima di ottobre.

Con l’evento ufficiale di Google a meno di una settimana di distanza, l’attesa per tutti i dettagli completi sul Google Pixel 10 Pro Fold è palpabile. Restate sintonizzati per scoprire tutte le caratteristiche e le innovazioni che Google ha in serbo per il suo prossimo gioiello pieghevole.