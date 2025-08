Google Pixel 10 sta arrivando: c’è la data ufficiale, ma non tutti i modelli saranno subito disponibili

Anche quest’anno l’estate di Google sarà caldissima, con il lancio della nuova serie Pixel 10 che sembra essere prevista nello stesso periodo dello scorso anno. I nuovi smartphone di Big G, infatti, potrebbero anticipare nuovamente tutti i big, arrivando sul mercato nella stagione più calda invece che in quella autunnale.

Pixel 10 arriva ad agosto: ecco la data di uscita e quella per i pre-ordini

Crediti: Android Headlines x OnLeaks

Lo scorso anno, la serie Pixel 9 è stata presentata ufficialmente nel mese di agosto, con Google che sembra essersi affezionata molto a questo periodo, tanto da riproporlo anche per la serie Pixel 10. I nuovi smartphone, saranno presentati ufficialmente il prossimo 20 agosto, in un nuovo evento “Made by Google” che si terrà nella città di New York e che vedrà protagonisti “gli ultimi smartphone Pixel, watch, buds and altro ancora“.

Per quanto riguarda invece la commercializzazione e i pre-ordini dei nuovi prodotti, invece, i rumor sono discordanti: le date indicate da leaker e insider, infatti, suggeriscono che i pre-ordini possano iniziare con una settimana di anticipo rispetto alla presentazione, con la commercializzazione prevista invece per la settimana seguente. In questo, caso, ovviamente, si tratta di indiscrezioni ed è bene attendere maggiori informazioni direttamente da Google.

Secondo quanto emerso da un report di WinFuture, tuttavia, non tutti i modelli vedranno immediatamente la disponibilità nei negozi: in particolare, Pixel 10 Pro Fold, Pixel Watch 4 e Pixel Buds 2a potrebbero arrivare sul mercato soltanto dopo più di un mese, probabilmente intorno al 9 ottobre.

Pre-ordini: 13 agosto (rumor)

Presentazione: 20 agosto (ufficiale)

Disponibilità: 28 agosto (rumor)

L’appuntamento quindi è fissato per il prossimo 20 agosto, con l’evento che potrà essere seguito anche in livestreaming.

Ultimo aggiornamento: 5 agosto