Google Pay e Wallet si aggiornano: nuove funzioni per pagamenti e trasferimenti



Novità interessanti quelle che Google ha condiviso nelle ultime ore sul suo blog ufficiale. I nuovi aggiornamenti di Google Pay e Wallet porteranno semplicità e flessibilità ai pagamenti online che risulteranno così più comodi, veloci e sicuri.



Google Pay e Wallet si aggiornano, tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Visa

Sono tre, a quanto pare, le novità in arrivo con gli ultimi aggiornamenti di Google Pay e Wallet. Tutte avranno un obiettivo comune, quello di rendere più semplici i pagamenti e i trasferimenti di denaro online. Innovazioni che al momento saranno disponibili negli Stati Uniti ma che presto potrebbero riguardare tutti gli utilizzatori di questi servizi, indipendentemente dalla collocazione geografica.

La prima novità riguarda la possibilità di visualizzare i premi e i vantaggi che le diverse carte di credito (si supera il centinaio) offrono per il solo fatto di essere utilizzate. A renderlo possibile sarà il riempimento automatico di Chrome: si potrà visualizzare con estrema facilità quale, tra le carte a disposizione, sia quella che offre maggiori vantaggi in caso venga scelta per acquistare sul web.

Sarà riferita sempre a Chrome la seconda novità in arrivo per Google Pay e Wallet. Disponibile anche questa solo negli USA (almeno per il momento) vedrà un ampliamento delle formule di pagamento rateali. Inizialmente saranno implementate (con riempimento automatico del browser) solo le opzioni Affirm e Zip ma successivamente arriveranno anche Klarna e AfterPay, insieme, è molto probabile, ad altri strumenti.

La terza novità, infine, riguarderà i trasferimenti di denaro che risulteranno, su scala mondiale, molto più semplici in termini di conoscenza di eventuali commissioni e tassi di cambio forniti dai vari servizi inclusi nel Wallet (come Xe o Wise).