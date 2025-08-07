NotebookLM è sempre più potente: i riassunti Video in rollout per tutti

Uno dei più potenti strumenti con intelligenza artificiale sviluppati da Google sta per ricevere un importante upgrade che renderà lo studio e la ricerca ancora più semplice ed immediata. Dopo aver stravolto in settore trasformando documenti, libri e ricerche in dei pratici podcast da ascoltare, NotebookLM si prepara ad introdurre anche i video-riassunti.

Google pronta a potenziare ancora NotebookLM con i riassunti in video

Crediti: Testing Catalog

L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso del Google I/O 2025, ma qualcuno nei giorni precedenti aveva già scoperto questa nuova funzionalità all’interno della versione Pro di NotebookLM. Tra le opzioni generative di questo particolare strumento, infatti, è iniziata a comparire anche la possibilità di generare una “Video Overview” dei documenti e delle ricerche incluse nel progetto.

Al momento, tuttavia, la funzione non sembra essere ancora attiva del tutto e non è ancora possibile vedere il risultato finale in azione. L’idea, però, è quella che un avatar o una presentazione con slide possano riassumere e riepilogare le informazioni più importanti direttamente in un filmato da visualizzare quando ce n’è la necessità.

Dopo mesi di testing e beta, la funzione di Video Overview è attualmente in fase di rollout per tutti gli utenti.

Ultimo aggiornamento: 7 agosto

