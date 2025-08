Google Gemini Storybook: quando l’AI crea favole della buonanotte per i bambini

Google Gemini ha una nuova funzionalità che farà di certo tanto piacere ai milioni di genitori che, ogni sera, raccontano storie della buonanotte ai propri bambini. Da oggi è possibile crearle grazie all’intelligenza artificiale in modo semplice e veloce, generando un libro di 10 pagine con una storia personalizzata e fantasiosa.

Gemini e la nuova funzione StoryBook: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: The Verge

Funzionalità nuova di zecca quella che Google ha introdotto in Gemini: si chiama StoryBook e rappresenta la nuova frontiera nella scrittura di favole della buonanotte per bambini ideate direttamente dall’intelligenza artificiale. Il risultato sarà sempre diverso grazie a una creazione completamente personalizzata per la quale si potranno scegliere personaggi, stili artistici, ambientazioni.

Le storie della buonanotte di Gemini si articoleranno in un libricino di appena 10 pagine fatte di testo e simpatiche illustrazioni che accompagneranno ogni sera i più piccoli nel mondo dei sogni. Qualunque foto o immagine a disposizione potrà diventare il soggetto del racconto: esseri umani, animali e persino cose. StoryBook prevede anche una funzione audio: l’AI, quindi, sarà pienamente in grado non solo di creare la favola ma anche di leggerla.

StoryBook è ancora agli inizi e di certo andrà incontro, in futuro, a notevoli aggiornamenti che ne miglioreranno le performances. Finora, infatti, si sono notate alcune incongruenze nei vari racconti e a uno sguardo attento anche il video ufficiale con cui Google ha presentato questa nuova funzionalità lascia qualche interrogativo: cosa sono gli strumenti con cui la donna protagonista costruisce l’astronave?

In ogni caso, StoryBook è disponibile sin da adesso sia su desktop che su mobile ed è in grado di generare (e leggere) racconti della buonanotte in ben 45 lingue diverse.