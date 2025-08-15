Google Gemini si aggiorna: arrivano le chat temporanee e il contesto personale

Nell’era dell’intelligenza artificiale, la gestione dei dati personali è una priorità crescente per gli utenti. Gemini, l’AI di Google, sta introducendo importanti aggiornamenti per offrire agli utenti un controllo ancora maggiore sulla propria privacy e sulle interazioni digitali. Queste novità mirano a fornire una maggiore tranquillità e trasparenza nell’uso dei servizi con intelligenza artificiale.

Tante novità per Google Gemini, ma l’obiettivo principale resta la privacy

Crediti: Google

Una delle funzionalità più attese è l’introduzione delle chat temporanee. Disponibile nei prossimi giorni, questa opzione permetterà di avviare rapidamente conversazioni con Gemini che non verranno utilizzate per personalizzare le chat future o per addestrare i modelli. Questo significa che le interazioni rimarranno confidenziali e non influenzeranno l’esperienza futura. Le chat temporanee non appariranno nella sezione “Chat recenti” né in “Attività delle app Gemini”, garantendo una maggiore discrezione. Per motivi di sicurezza e per permettere a Gemini di fornire risposte coerenti, queste chat verranno salvate per 72 ore, dopodiché scompariranno.

Google sta anche aggiornando le pratiche di gestione dei dati per i tuoi caricamenti. Il nome dell’impostazione “Attività delle app Gemini” verrà modificato in “Conserva attività“. Se questa impostazione è attiva, gli utenti potranno visualizzare le chat passate in “Chat recenti” e “Attività delle app Gemini” e riprenderle in qualsiasi momento. È importante notare che, a partire dal 2 settembre, un sottoinsieme dei caricamenti che vengono inviati a Gemini, come file, video, schermate e foto, verrà utilizzato per contribuire a migliorare i servizi Google per tutti.

Chi desideri evitare questo utilizzo dei dati, avrà la possibilità di disattivare l’impostazione “Conserva attività”. Si potà anche gestire ed eliminare le attività in qualsiasi momento, mantenendo il pieno controllo. Se “Attività delle app Gemini” era già disattivata, la nuova impostazione “Conserva attività” rimarrà tale a meno che si non decida di attivarla.

Un’ulteriore novità riguarda le registrazioni audio: verrà introdotta una nuova impostazione in “Attività delle app Gemini” che permetterà di scegliere se contribuire a migliorare i servizi Google con le registrazioni audio di Gemini (audio raccolto cliccando il pulsante del microfono) e di Gemini Live (audio, video e condivisioni dello schermo). Questa nuova impostazione è disattivata per impostazione predefinita, ma si ha la libertà di attivarla in qualsiasi momento se lo si desidera.