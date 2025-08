Google Gemini 2.5: il modello Deep Thinking disponibile da oggi, ma solo per alcuni abbonati

Che il 2025 sarebbe stato un anno molto importante per l’intelligenza artificiale era stato chiaro fin dalle prime ore del nuovo anno, e in questi mesi la tendenza si è decisamente confermata. Per arricchire il proprio portfolio AI, Google ha presentato in queste ore la nuova versione Gemini 2.5 Pro che promette prestazioni da prima della classe, sia nel ragionamento che nella scrittura di codice.

Gemini 2.5 Pro sbaraglia la concorrenza con benchmark impressionanti

Crediti: Google

Gemini 2.5 Pro è il modello più intelligente mai realizzato da Google, con la compagnia di Mountain View che lo ha definito “all’avanguardia su un’ampia gamma di benchmark“, anche grazie al debutto in prima posizione su LMArena (un portale che raccoglie i benchmark dei vari modelli AI). Si tratta di un modello di ragionamento, ovvero in grado di analizzare le informazioni, trarre conclusioni logiche, incorporare contesto e sfumature e prendere decisioni informate.

Il primo modello Gemini 2.5 Pro Experimental è in grado di sfruttare il ragionamento avanzato per risolvere problemi complessi ed offre abilità di coding molto superiori rispetto al precedente modello 2.0. Per esempio 2.5 Pro eccelle nella creazione di app Web visivamente accattivanti e applicazioni di codice agentico, insieme alla trasformazione e alla modifica del codice.

Dopo 3 mesi di test con i modelli Experimental, Google è pronta a lanciare Gemini 2.5 in pianta stabile con i modelli Flash e Pro. Dal mese di giugno, infatti, i nuovi modelli della famiglia 2.5 sono disponibili per tutti gli utenti di Gemini (GA), con la possibilità di accedere anche alla versione Pro in modo gratuito tramite l’app.

Dal mese di agosto, invece, il modello Gemini 2.5 Deep Thinking è disponibile per tutti gli abbonati al servizio Google AI Ultra da 200$/mese. Il modello permette di utilizzare il ragionamento avanzato per affrontare problemi più complessi e risolverli arrivando alla soluzione più completa elaborando maggiormente la richiesta. Al momento non sappiamo quando e se questo modello sarà disponibile anche per gli altri abbonati.

Ultimo aggiornamento: 2 agosto

