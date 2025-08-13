La ricerca su Google diventa davvero personalizzata: in arrivo le Fonti Preferite

Fonti Preferite è la nuova funzionalità di Google che consentirà la totale personalizzazione delle ricerche. Si potranno scegliere le fonti da cui recuperare le informazioni richieste. Dapprima disponibile in USA e India, se ne attende presto il lancio anche in Europa e, quindi, in Italia.

Google lancia Fonti Preferite, tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Google

Google ha annunciato in via ufficiale il lancio di una funzionalità di ricerca tutta nuova denominata “Fonti Preferite”. Utilizzandola, sarà possibile rendere ancora più agevoli e pertinenti le proprie ricerche sul web dal momento che si potranno personalizzare. Come? Semplicemente scegliendo fonti specifiche da cui attingere le notizie che si ricercheranno, come blog o siti, facendole apparire tra i risultati in evidenza.

Il test è iniziato a giugno e nei prossimi giorni questa funzione sarà disponibile in India e negli USA. L’utilizzo di “Fonti Preferite” sarà davvero molto semplice. Sarà sufficiente effettuare una ricerca su Google in base agli argomenti d’interesse e, successivamente, fare clic sulla nuova funzionalità (che diventerà quindi visibile) dedicata alla scelta delle fonti preferite.

Basterà poi digitare il nome del sito (uno o più) da utilizzare come fonte per rendere efficaci i cambiamenti dalla ricerca successiva. Attenzione, comunque, a non scegliere un numero troppo elevato di fonti: questo porterebbe a una mancata scrematura dei risultati e vanificherebbe l’utilità della funzione.

Ogni preferenza salvata rimarrà memorizzata nell’account e non sarà, quindi, necessario reimpostarla nuovamente in occasione della ricerca successiva.