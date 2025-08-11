Addio a Steam sui Chromebooks dal 2026: fallito l’esperimento gaming



Google e Valve hanno confermato ufficialmente che dal 1° gennaio 2026 finirà definitivamente il programma beta “Steam su Chromebooks”. Questo significa che l’obiettivo di portare il gaming PC sui laptop ChromeOS non è stato raggiunto come desiderato e che a partire dal prossimo anno tutti non sarà più possibile giocare ai giochi fin qui installati.

Il programma beta Steam su Chromebooks chiude dal 2026, tutti i dettagli

Crediti: Bloomberg / Getty

Dal 2022 Google ha manifestato grandi ambizioni nel tentantivo di portare il gaming ad alti livelli sui Chromebooks. Non a caso ha lanciato laptop più potenti, con schermi e specifiche ottimizzati per i servizi di cloud gaming come Xbox Cloud Gaming. Ma non è bastata, a quanto pare, la voglia di riuscire: il supporto per Steam su ChromeOS, che aveva visto la luce proprio in quell’anno, è andato, infatti, incontro a tantissime difficoltà al punto che oggi, come riportato da 9To5Google, è stata annunciata la fine definitiva del programma.

La prima si è legata direttamente alla poca compatibilità, dovuta a prestazioni nettamente inferiori dei Chromebooks rispetto ai laptop Windows, con i giochi che ha portato molti titoli Windows ad essere inutilizzabili su SteamOS. A funzionare in maniera accettabile erano solo 99 titoli: ben poca roba considerato che si tratta pur sempre di giochi datati.

Neanche i test della GPU NVIDIA GeForce su Chromebook hanno portato a nulla, al punto che il progetto è stato messo da parte. A questo punto, una cosa è certa: il programma beta Steam su Chromebook è giunto al termine e il gaming su questi dispositivi, a partire dal prossimo 1 gennaio 2026, sembra destinato a basarsi solo sul cloud.