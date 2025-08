Google DeepMind presenta Genie 3: la nuova AI per creare mondi immersivi in 3D

Google DeepMind ha annunciato Genie 3, un innovativo modello di mondo AI in grado di generare ambienti 3D interattivi e navigabili in tempo reale. Questa nuova tecnologia rappresenta un significativo passo avanti nella simulazione di ambienti, permettendo agli utenti e agli agenti AI di esplorare mondi dinamici e coerenti. Genie 3 si basa sui successi dei precedenti modelli Genie 1 e Genie 2, migliorando notevolmente l’interattività e la consistenza.

I mondi 3D di Genie 3 sono stupefacenti: siamo davanti ad una nuova rivoluzione dell’AI?

Genie 3 offre un’esperienza in tempo reale a 24 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 720p, permettendo una navigazione fluida e immersiva. Una delle sue capacità distintive è la consistenza ambientale estesa per diversi minuti, con una memoria visiva che si protrae fino a un minuto, garantendo che gli elementi come una pittura su un muro o una scritta su una lavagna rimangano al loro posto anche quando l’utente si allontana e ritorna.

Inoltre, questo modello AI introduce gli “eventi attivabili tramite prompt”, che consentono agli utenti di modificare le condizioni ambientali (come il meteo) o introdurre nuovi oggetti e personaggi tramite testo, arricchendo l’esperienza con scenari interattivi. Il modello è capace di simulare una vasta gamma di scenari, dai fenomeni fisici naturali e ecosistemi vibranti (es. laghi glaciali, giardini zen) a animazioni e ambientazioni fantastiche (es. creature pelose su ponti arcobaleno, foreste incantate), inclusi luoghi e contesti storici reali (es. Venezia, il palazzo di Cnosso).

Tuttavia, è importante riconoscere alcune delle limitazioni attuali di Genie 3: uno spazio d’azione limitato per gli agenti, la complessità nella modellazione di interazioni tra più agenti, una rappresentazione non ancora perfettamente accurata di luoghi reali, e la resa del testo che spesso richiede l’input originale. La durata dell’interazione, inoltre, è limitata a pochi minuti.

Google DeepMind ha rilasciato Genie 3 come anteprima di ricerca limitata a un gruppo selezionato di accademici e creatori. Questo approccio mira a raccogliere feedback cruciali e mitigare i rischi che tale tecnologia possa essere utilizzata a scopi malevoli.