Android 16 si aggiorna: tutte le novità con le patch di sicurezza di agosto 2025

Gli sviluppatori di Android non riposano proprio mai ed anche in questo caldo mese di agosto arriva un nuovo aggiornamento per l’ultima versione del sistema operativo mobile di Google. Con le patch di sicurezza di agosto 2025, i dispositivi con Android 16 guadagnano anche la risoluzione di diversi problemi che avevano causato grattacapi agli utenti nelle ultime settimane.

Sei falle corrette e diversi bug fix per le patch di sicurezza di agosto 2025 per Android 16

Crediti: Canva, Google

Il nuovo aggiornamento di Android 16 (build BP2A.250805.005) è disponibile da oggi con le patch di sicurezza di agosto 2025 per Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold e 9a. Grazie a questa nuova versione del sistema operativo del robottino verde sono state risolte complessivamente 6 falle nella sicurezza dell’OS, 3 dal bollettino del 2025-08-01 e altre tre da quello del 2025-08-05. Il nuovo aggiornamento include anche alcuni bug fix per i dispositivi Pixel, di cui il changelog di seguito.

Sistema

Miglioramenti generali per la stabilità e le prestazioni del sistema in determinate condizioni

Interfaccia utente

Correzione di un problema per cui il tema scuro programmato non funzionava in determinate condizioni

Correzione dei problemi con la navigazione a 3 pulsanti e la navigazione gestuale in determinate condizioni

Per effettuare l’installazione del nuovo aggiornamento è necessario recarsi nelle Impostazioni di sistema del proprio Google Pixel per avviare il download della patch OTA. Per tutti gli altri dispositivi, invece, bisognerà attendere che i produttori adattino le patch di sicurezza alle loro versione di Android.