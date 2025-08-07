L’AI causa cali drastici del traffico web? Arriva la smentita di Google



L’intelligenza artificiale di Google e le sue funzionalità sono responsabili di un drastico calo del traffico web? È a questa preoccupazione che Google stesso ha cercato di dare un riscontro pubblicando un post ufficiale sul blog della vicepresidente e responsabile di Google Search, Liz Reid.

Le tesi di Google: ecco perché il traffico web non è calato con l’intelligenza artificiale

Nelle ultime ore Google ha pubblicato un post ufficiale smentire i risultati di alcuni recenti report che affermano che l’intelligenza artificiale abbia causato notevoli cali del traffico web. Per sostenere quanto affermato, Google ha fornito una serie di interessanti dettagli.

Il traffico organico non è diminuito . Con il passare degli anni il volume totale di clic organici da Google Search verso i siti web non ha subìto variazioni rimanendo potenzialmente stabile. Anzi, Ai Overview sarebbe vista come un’ evoluzione particolarmente utile dal momento che riesce a rispondere a un numero di domande maggiore e quindi soddisfare al meglio le richieste crescenti.

. Con il passare degli anni il volume totale di clic organici da Google Search verso i siti web non ha subìto variazioni rimanendo potenzialmente stabile. Anzi, sarebbe vista come un’ particolarmente utile dal momento che riesce a rispondere a un numero di domande maggiore e quindi soddisfare al meglio le richieste crescenti. La qualità dei clic è migliorata . Gli utenti non abbandonano subito le pagine che visitano dimostrando, in questo modo, di essere particolarmente interessati a quel determinato sito web.

. Gli utenti non abbandonano subito le pagine che visitano dimostrando, in questo modo, di essere particolarmente interessati a quel determinato sito web. Le preferenze degli utenti sono cambiate. Chi effettua ricerche sul web lo fa cercando contenuto che siano sempre più basati sull’esperienza personale, come forum o podcast. Sono i siti che tengono conto di queste variazioni che hanno riscontrato i maggiori benefìci nell’ultimo periodo a discapito di quelli che non l’hanno fatto.

Google ha tenuto anche a criticare aspramente i rapporti pubblicati da terze parti: i dati sarebbero stati raccolti prima dell’avvento di AI in Search. L’azienda ha poi ribadito che mantenere in salute “l’ecosistema del web” è un suo primario interesse e che mai farebbe qualcosa per metterlo a rischio.