L’AI causa cali drastici del traffico web? Arriva la smentita di Google

L’intelligenza artificiale di Google e le sue funzionalità sono responsabili di un drastico calo del traffico web? È a questa preoccupazione che Google stesso ha cercato di dare un riscontro pubblicando un post ufficiale sul blog della vicepresidente e responsabile di Google Search, Liz Reid.
Le tesi di Google: ecco perché il traffico web non è calato con l’intelligenza artificiale
Nelle ultime ore Google ha pubblicato un post ufficiale smentire i risultati di alcuni recenti report che affermano che l’intelligenza artificiale abbia causato notevoli cali del traffico web. Per sostenere quanto affermato, Google ha fornito una serie di interessanti dettagli.
- Il traffico organico non è diminuito. Con il passare degli anni il volume totale di clic organici da Google Search verso i siti web non ha subìto variazioni rimanendo potenzialmente stabile. Anzi, Ai Overview sarebbe vista come un’evoluzione particolarmente utile dal momento che riesce a rispondere a un numero di domande maggiore e quindi soddisfare al meglio le richieste crescenti.
- La qualità dei clic è migliorata. Gli utenti non abbandonano subito le pagine che visitano dimostrando, in questo modo, di essere particolarmente interessati a quel determinato sito web.
- Le preferenze degli utenti sono cambiate. Chi effettua ricerche sul web lo fa cercando contenuto che siano sempre più basati sull’esperienza personale, come forum o podcast. Sono i siti che tengono conto di queste variazioni che hanno riscontrato i maggiori benefìci nell’ultimo periodo a discapito di quelli che non l’hanno fatto.
Google ha tenuto anche a criticare aspramente i rapporti pubblicati da terze parti: i dati sarebbero stati raccolti prima dell’avvento di AI in Search. L’azienda ha poi ribadito che mantenere in salute “l’ecosistema del web” è un suo primario interesse e che mai farebbe qualcosa per metterlo a rischio.