Inizia l’espansione globale di Google AI Mode: fianlmente anche sui tablet Android

Con l’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa, Google ha deciso di rivoluzionare la ricerca sul web grazie ad una nuova modalità d’uso del motore più popolare al mondo. Con AI Mode, infatti, gli utenti possono avere risposte alle proprie ricerche in modo colloquiale e diretto, ottenendo immediatamente tutte le informazioni di cui si ha bisogno senza dover accedere a più siti diversi. Questa modalità, finalmente, ha iniziato la propria espansione globale.

Google AI Mode in tutto il mondo? Ecco la lista dei paesi supportati

Presentata nel mese di marzo e resa disponibile su scala nazionale negli Stati Uniti alla WWDC 2025, Google AI Mode è finalmente pronta al debutto sui palcoscenici internazionali per rivoluzionare il modo in cui gli utenti cercano informazioni sul motore di ricerca online. Google AI Mode, infatti, ha iniziato il suo cammino internazionale dall’India, e proseguirà probabilmente nel resto mondo nei prossimi mesi. Di seguito tutti i paesi in cui è attualmente disponibile questa modalità.

Stati Uniti (maggio 2025)

India (giugno 2025, per tutti in lingua inglese)

Regno Unito (luglio 2025)

Nel mese di luglio 2025, Google ha potenziato la AI Mode aggiungendo anche i modelli Gemini 2.5 Pro e la funzione di Deep Search per tutti gli utenti abbonati a Gemini Pro. Il modello più potente e la funzione in questione permettono di effettuare ricerche più approfondite ed ottenere maggiori dettagli sugli argomenti di interesse. Questa funzionalità, inoltre, può essere sfruttata anche direttamente dal widget Google Search su Android, grazie ad una recente integrazione ed una versione beta dell’app compatibile anche con i tablet.

Con un aggiornamento nello stesso mese, inoltre, Google AI Mode permette agli utenti di utilizzare la ricerca video, la modalità Canvas e il caricamento dei file per la ricerca delle informazioni ad esso correlate. L’AI Mode, inoltre, è disponibile anche su desktop tramite Google Chrome con l’estensione di Google Lens.

Per accedere a Google AI Mode è possibile recarsi sulla pagina ufficiale della modalità, ma soltanto quando ci si trova in uno dei paesi supportati ufficialmente. Attualmente, purtroppo, Google non ha ancora specificato se e quando AI Mode arriverà in Europa e di conseguenza anche in Italia.

Ultimo aggiornamento: 7 agosto