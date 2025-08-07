Gemini si aggiorna e promuove lo studio interattivo: arriva Guided Learning

Studiare con Gemini non è mai stato così interattivo grazie all’ultimo aggiornamento introdotto da Google in questi giorni mediante la funzionalità Guided Learning, incentrata sull’apprendimento guidato, con tutti i vantaggi che ne derivano.

Guided Learning, tutto quello che c’è da sapere sull’ultimo aggiornamento di Gemini

Crediti: Canva

Che l’intelligenza artificiale possa anche essere uno strumento educativo non vi sono dubbi: proprio in questi giorni Google sta aggiornando Gemini con una funzione molto interessante per tutti gli studenti universitari, chiamata Guided Learning (ovvero “Apprendimento Guidato”), che aiuterà gli studenti nello studio grazie all’interattività.

Proprio la modalità di studio interattiva è al centro dell’attenzione di Guided Learning che, proprio come succede con altre AI dedicate all’apprendimento (come ChatGPT), una volta interrogata, non si limita a rispondere a una domanda ma cerca di fornire guide passo passo e approfondire con utili esempi.

Guided Learning utilizza, per funzionare, LearnLM, un insieme di modelli che Google ha ottimizzato per essere sfruttati in termini di ricerche educative. Ad oggi, gli studenti statunitensi, giapponesi, indonesiani, coreani e brasiliani hanno anche accesso a un anno di abbonamento gratuito al suo piano AI Pro con diversi vantaggi tra i quali l’accesso a Gemini nelle app di Google Workspace e 2TB di spazio di archiviazione.