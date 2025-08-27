Sì, Nano Banana è un progetto di Google: ecco Gemini 2.5 Flash Image

Nel panorama in rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale, Google alza l’asticella con il lancio di Gemini 2.5 Flash Image, conosciuto e divenuto celebre come Nano Banana. Questo modello all’avanguardia per la generazione e l’editing di immagini rappresenta un passo significativo verso una creatività visiva senza precedenti, combinando efficienza, praticità e un controllo creativo nettamente superiore.

Gemini 2.5 Flash Image ufficiale: si tratta del nuovo editor AI conosciuto finora come Nano Banana

Crediti: Google

Se le precedenti iterazioni di Gemini Flash avevano già conquistato gli utenti per la loro bassa latenza e facilità d’uso, i feedback hanno spinto Google a concentrarsi su immagini di qualità superiore e su un controllo creativo più potente. Gemini 2.5 Flash Image risponde a queste esigenze introducendo funzionalità rivoluzionarie che stanno già ridefinendo il modo in cui interagiamo con la generazione e la manipolazione delle immagini tramite l’IA.

Crediti: Google

Gemini 2.5 Flash Image porta con sé una serie di miglioramenti chiave che rendono la generazione e l’editing di immagini più intuitivi e potenti:

Fusione di più immagini : una delle capacità più innovative è la comprensione e la fusione di più immagini di input in un’unica immagine. Ciò permette di inserire un oggetto in una scena esistente o di ristrutturare una stanza con una specifica combinazione di colori o texture, il tutto con un singolo prompt;

: una delle capacità più innovative è la comprensione e la fusione di più immagini di input in un’unica immagine. Ciò permette di inserire un oggetto in una scena esistente o di ristrutturare una stanza con una specifica combinazione di colori o texture, il tutto con un singolo prompt; Mantenimento della coerenza dei personaggi : questa è stata una sfida storica nella generazione di immagini: mantenere l’aspetto di un personaggio o un oggetto attraverso più prompt e modifiche. Con Gemini 2.5 Flash Image, è ora possibile posizionare lo stesso personaggio in ambienti diversi, mostrare un prodotto da più angolazioni in nuove ambientazioni o generare asset coerenti, mantenendo intatto il soggetto;

: questa è stata una sfida storica nella generazione di immagini: mantenere l’aspetto di un personaggio o un oggetto attraverso più prompt e modifiche. Con Gemini 2.5 Flash Image, è ora possibile posizionare lo stesso personaggio in ambienti diversi, mostrare un prodotto da più angolazioni in nuove ambientazioni o generare asset coerenti, mantenendo intatto il soggetto; Trasformazioni mirate tramite linguaggio naturale : niente interfacce complesse, Gemini 2.5 Flash Image permette trasformazioni mirate e precise usando il linguaggio naturale. Puoi chiedere al modello di sfocare lo sfondo di un’immagine, rimuovere una macchia da una maglietta, eliminare una persona da una foto, alterare la posa di un soggetto o aggiungere colore a una foto in bianco e nero, semplicemente con un prompt;

: niente interfacce complesse, Gemini 2.5 Flash Image permette trasformazioni mirate e precise usando il linguaggio naturale. Puoi chiedere al modello di sfocare lo sfondo di un’immagine, rimuovere una macchia da una maglietta, eliminare una persona da una foto, alterare la posa di un soggetto o aggiungere colore a una foto in bianco e nero, semplicemente con un prompt; Conoscenza nativa del mondo: mentre i modelli di generazione di immagini si sono distinti per l’estetica, spesso mancavano di una profonda comprensione semantica del mondo reale. Gemini 2.5 Flash Image beneficia della vasta conoscenza del mondo di Gemini, sbloccando così nuovi e potenti utilizzi. Un esempio tangibile è un’app template in Google AI Studio che trasforma una tela semplice in un tutor educativo interattivo, dimostrando la capacità del modello di leggere e comprendere diagrammi disegnati a mano, rispondere a domande sul mondo reale e seguire istruzioni di editing complesse in un unico passaggio;

Crediti: Google

Il nuovo modello è già disponibile per gli sviluppatori tramite la Gemini API e Google AI Studio, e per le aziende tramite Vertex AI. Il costo di Gemini 2.5 Flash Image è fissato a 30.00$ per 1 milione di token di output, con ogni immagine che costa 1290 token di output, ovvero circa 0.039$ per immagine.

Tutte le immagini create o modificate con Gemini 2.5 Flash Image includeranno una filigrana digitale invisibile SynthID, garantendo che possano essere identificate come generate o modificate dall’AI.