Geekmall festeggia il compleanno di Fossibot con nuovi sconti e coupon sulle migliori power station!

Geekmall, in collaborazione con FOSSiBOT, ha lanciato una nuova promozione per celebrare il compleanno del celebre produttore di dispositivi tech e power station. Le nuove offerte, arrivate in queste ore sullo shop, permettono di risparmiare centinaia di euro sull’acquisto di dispositivi perfetti per alimentare elettromostici e illuminazioni in campeggio.

Buon compleanno FOSSiBOT: tanti sconti e coupon per festeggiare con Geekmall

Crediti: FOSSiBOT, Canva

FOSSiBOT F1200 è la scelta ideale per il campeggio o i viaggi in camper. È leggera (soli 11,5 kg) e si ricarica dallo 0% all’80% in soli 49 minuti. Dotata di batteria LiFePO4 con oltre 4000 cicli e 7 porte di uscita, per il compleanno del brand questa power station può essere vostra a soli 409€ grazie al codice sconto che trovate in fondo alla pagina.

FOSSiBOT F2400, invece, è perfetta per alimentare anche frigoriferi, utensili e come backup domestico. Offre 2048Wh di capacità e 2400W di potenza. Si ricarica completamente in 1,5 ore (AC+Solare 1600W) e ha 13 porte di uscita. La batteria LiFePO4 garantisce oltre 3500 cicli. Supporta la funzione UPS e il controllo tramite APP. Con il codice sconto di Geekmall questo dispositivo può essere vostro al prezzo di 709€.

Per chi non vuole compromessi è disponibile in sconto FOSSiBOT F3600 Pro: la soluzione definitiva, espandibile fino a 11520Wh. Con 3600W di potenza, supporta il 99,99% degli elettrodomestici. Ricarica completa in 1,5 ore (AC+Solare 4200W), con batteria LiFePO4 per oltre 6500 cicli. Include UPS da 2500W, 13 porte di uscita e ruote per la trasportabilità. In occasione del compleanno di FOSSiBOT potete portare a casa questa power station per 1.499€.

