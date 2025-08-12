Non è ancora ufficiale, ma iPhone 17 Pro ha già il suo clone con Android

Mentre l’attesa per il lancio ufficiale dell’iPhone 17 Pro di Apple si fa sempre più forte, con il suo arrivo previsto per il prossimo mese, un’imitazione ben realizzata è già apparsa sul mercato. Questo iPhone 17 Pro falso sfoggia il nuovo design dell’isola della fotocamera rivisitato, sorprendentemente simile a quello atteso per il modello originale emerso in rete grazie ai leak.
Un dispositivo basato sui leak arriva sul mercato: ecco il falso iPhone 17 Pro con Android
Nonostante l’accuratezza del design posteriore e delle lenti della fotocamera, che potrebbero rendere difficile distinguere il falso senza un confronto diretto, esistono indicatori chiave per riconoscerlo. Il clone gira su una versione di Android che imita iOS 18 (la versione dell’anno precedente) anziché il futuro iOS 26. Inoltre, presenta cornici asimmetriche attorno al display e un “mento” pronunciato, oltre a utilizzare un pannello LCD anziché l’AMOLED. Questi dettagli sono fondamentali per non cadere in inganno, specialmente se l’offerta appare troppo vantaggiosa.
Le aspettative per il vero iPhone 17 Pro sono elevate, promettendo significative innovazioni. Si prevedono importanti miglioramenti per le fotocamere: la selfie camera dovrebbe passare da 12MP a 24MP, e il teleobiettivo 5x da 12MP a ben 48MP. La fotocamera principale, tuttavia, dovrebbe mantenere le specifiche attuali senza un aumento di sensore o risoluzione.