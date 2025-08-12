Elon Musk accusa Apple di favorire OpenAI e minaccia azioni legali



Elon Musk minaccia Apple di azioni legali via social e lo fa sostenendo che l’azienda di Cupertino stia palesemente favorendo OpenAI, suo partner per Apple Intelligence, nelle classifiche di App Store. Questo comporterebbe una grave violazione delle leggi antitrust (ovvero della libera concorrenza).

Elon Musk minaccia Apple su OpenAI, cos’è successo?

Crediti: Reuters

La battaglia legale tra Elon Musk ed Apple si arricchisce di un capitolo tutto nuovo. La scintilla sarebbe arrivata dal lancio di Grok 4, l’ultima versione dell’AI sviluppata dalla sua xAI. L’incongruenza, secondo Musk che ha evidenziato con un post su X, starebbe nella mancata scalata in classifica di App Store da parte di Grok 4 (oggi quinta in classifica generale) che la mantiene sempre dietro ChatGPT di OpenAI. Questa, secondo Musk, sarebbe competizione sleale e anticompetitiva legata alle manipolazioni delle classifiche da parte della stessa Apple.

Inoltre, xAI, insieme ad altre concorrenti, sarebbe danneggiata dagli atteggiamenti di Apple che, dal canto suo, ha comunque spesso evidenziato ChatGPT nel suo store e che oggi lo farebbe ancor di più a seguito della futura prevista integrazione di ChatGPT in Siri.

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation.



xAI will take immediate legal action. — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

La tensione è quindi alle stelle anche se non è chiaro quale sarà il futuro di queste minacce. Non è la prima volta, infatti, che Elon Musk minaccia azioni legali (lo aveva fatto con OpenAI) senza che le sue intenzioni abbiano poi avuto un seguito reale. L’intelligenza artificiale, dati i suoi incredibili potenziali, è e rimane, comunque, uno dei campi di battaglia più ampi per tutti i giganti della tecnologia, ed Apple non fa di certo eccezione.