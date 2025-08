EvenLabs lancia Eleven Music: l’AI per creare canzoni personalizzate senza copyright

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo e oggi lo fa ancora una volta grazie al lavoro di ElevenLabs che ha annunciato in queste ore un nuovo servizio, Eleven Music, in grado di generare musica personalizzata da utilizzare per fini commerciali senza violare alcun diritto d’autore.

Eleven Music, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo servizio di ElevenLabs

Crediti: Eleven Labs

Eleven Music è il nuovo servizio di ElevenLabs in grado di creare, utilizzando comandi testuali, brani musicali (sia vocali che testuali) in maniera semplice e veloce utilizzando l’intelligenza artificiale. La particolarità è che questa musica è del tutto inedita e, per questo, ideale a fini commerciali in quanto lontana dal violare ogni tipo di diritto d’autore.

Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, Eleven Music sarebbe, in realtà, attivo da diverso tempo ma nel più totale silenzio. Ad aver avuto la possibilità di utilizzare il servizio sarebbe stata, finora, una ristretta cerchia di persone (20 clienti in tutto) che hanno potuto testarne le potenzialità creando contenuti con l’AI adattati poi a videogiochi, film o programmi televisivi.

Per l’addestramento dell’intelligenza artificiale, ElevenLabs si è affidata, ad oggi, a Merlin Network e Kobald Music Group, due piccole case discografiche. Secondo il CEO e co-fondatore di ElevenLabs, Mati Staniszewski, però, l’obiettivo è quello di stringere accordi con realtà più importanti per dare modo al progetto di espandersi più rapidamente.

Ad oggi, lo stesso CEO sottolinea che tutti i dati utilizzati sono privi di copyright ed è davvero fondamentale che sia così dato che diverse altre piattaforme concorrenti (come Suno) sono attualmente in causa per aver violato il diritto d’autore rischiando sanzioni pesantissime.