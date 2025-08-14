DOOGEE U11 si trasforma con Android 16: il tablet diventa più veloce e intelligente

DOOGEE U11, uno dei tablet più venduti su Amazon in tutto il mondo, ha appena ricevuto un aggiornamento che lo eleva a un livello superiore, grazie al nuovo sistema operativo Android 16. Questo upgrade non è un semplice passo avanti, ma una vera e propria trasformazione, offrendo significativi miglioramenti in termini di velocità, intelligenza e usabilità. Con una UI più pulita, transizioni più veloci e controlli più intelligenti per la privacy e le notifiche, questo tablet è ora più versatile che mai.

DOOGEE U11 con Android 16: tutte le novità

Crediti: DOOGEE

L’aggiornamento disponibile da subito per tutti gli utenti introduce funzionalità chiave che potenziano sia l’intrattenimento che la produttività del tablet DOOGEE U11. Per gli appassionati di gaming, la nuova Game Space Mode è una vera e propria rivoluzione. Accessibile tramite Impostazioni > Display > Game Space, include:

Miglioramento da SDR a HDR per colori e contrasti superiori.

Performance Mode che massimizza CPU e GPU per un gameplay fluido.

Tuning della texture filtering e del mipmap per bilanciare grafica e prestazioni.

Supporto per titoli popolari come PUBG Mobile, Free Fire, Honor of Kings e League of Legends: Wild Rift, assicurando un’esperienza stabile e visivamente ricca anche per i giovani gamer.

Sul fronte della produttività, l’introduzione di App Cloner permette agli utenti di gestire due account della stessa applicazione (come Facebook, Messenger o WhatsApp) su un unico dispositivo. Ogni clone è chiaramente etichettato, facilitando la separazione tra vita lavorativa e personale. Il DOOGEE U11 mantiene inoltre funzionalità apprezzate come il multitasking split-screen, WPS Office e strumenti di controllo parentale, rendendolo un compagno affidabile per apprendimento, lavoro e relax.

Ora alimentato dall’IA Gemini, il DOOGEE U11 si trasforma in un vero e proprio assistente digitale. Gemini aiuta gli utenti a creare contenuti, riassumere documenti, imparare lingue, analizzare immagini e persino generare codice, rendendolo lo strumento perfetto per menti curiose, progetti creativi e lavori scolastici. La funzione Gemini Live permette conversazioni naturali e bidirezionali, mentre Gemini Deep Research esplora rapidamente centinaia di siti web per generare rapporti concisi e organizzati, con collegamenti alle fonti, semplificando l’accesso a informazioni complesse.

Nonostante le sue funzionalità premium, il DOOGEE U11 mantiene un prezzo accessibile. Vanta un robusto corpo in metallo, un vibrante display HD da 11 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz, una batteria a lunga durata da 8580mAh e doppi altoparlanti stereo. Grazie ai codici sconto per Amazon che trovate qui sotto, il tablet può essere vostro per appena 99.99€! Un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

