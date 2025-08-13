DOOGEE presenta la serie Blade 10 Energy: i nuovi rugged sottili ma super resistenti

Il mercato degli smartphone rugged è in continua evoluzione, ma DOOGEE sta cercando di ridefinire gli standard con il lancio della DOOGEE Blade10 Energy Series. Questa nuova gamma di telefoni è la risposta perfetta per chi cerca la massima resistenza senza sacrificare l’eleganza e la portabilità. Con un corpo ultra-sottile di soli 10.7mm, la Blade10 Energy Series si distingue per i dispositivi rugged più sottili e resistenti del brand.

DOOGEE Blade 10 Energy: tre versioni per il rugged ultra-sottile con batteria al silicio-carbonio

Progettati per gli utenti più avventurosi, questi dispositivi vantano le certificazioni IP68 e IP69K, oltre a MIL-STD-810H, garantendo un’eccezionale resilienza contro condizioni estreme. Che si tratti di polvere, acqua o cadute, la Blade10 Energy Series è pronta ad affrontare ogni sfida, offrendo al contempo un design “Blade Thin, Build Tough” (sottile come una lama ma resistente).

Il cuore di questa serie è l’innovativa batteria al silicio-carbonio. Non solo offre un’incredibile capacità di 6.150 mAh in un design sottile, ma promette anche una longevità eccezionale con una durata di 3 anni e 1.000 cicli di ricarica, mantenendo oltre l’80% della salute della batteria per prestazioni ottimali nel tempo. Questa tecnologia al silicio-carbonio aumenta la densità energetica del 10.5% (rapporto 757Wh/L), offrendo maggiore potenza senza ingombro aggiuntivo. La serie supporta anche la ricarica rapida e la ricarica inversa, per un’efficienza senza pari in movimento.

Sotto il cofano, la DOOGEE Blade10 Energy Series è alimentata dal chipset T7250 e dal sistema Android 15, garantendo prestazioni fluide e reattive per l’uso quotidiano, il multitasking e gli scenari esterni più impegnativi. La connettività 4.5G LTE assicura velocità elevate. Inoltre, l’integrazione di Gemini AI sblocca nuove possibilità per migliorare le attività quotidiane e ispirare progetti, aggiungendo un tocco di intelligenza artificiale all’esperienza utente.

La serie comprende tre modelli distinti per soddisfare ogni esigenza:

Blade10 Energy : L’opzione entry-level con 4GB di RAM e 128GB di storage, e una fotocamera principale da 16MP, supportando la ricarica rapida da 10W.

: L’opzione entry-level con 4GB di RAM e 128GB di storage, e una fotocamera principale da 16MP, supportando la ricarica rapida da 10W. Blade10 Pro Energy : Offre funzionalità migliorate con 6GB di RAM e 256GB di storage, e una fotocamera principale da 50MP, supportando la ricarica rapida da 18W.

: Offre funzionalità migliorate con 6GB di RAM e 256GB di storage, e una fotocamera principale da 50MP, supportando la ricarica rapida da 18W. Blade10 Ultra Energy: Il modello professionale per gli appassionati di fotografia, con 8GB di RAM e 256GB di storage, e una potente fotocamera principale da 64MP, anch’esso con ricarica rapida da 18W.

Tutti i modelli presentano un display HD+ IPS da 6.56 pollici con refresh rate a 90Hz per immagini nitide e fluide, e sono dotati di una fotocamera frontale da 8MP.

La DOOGEE Blade10 Energy Series rappresenta il perfetto equilibrio tra stile, durabilità e convenienza. Gli smartphone sono disponibili da oggi al prezzo di partenza di 189€ su Amazon e sul sito ufficiale. Grazie ai codici sconto che trovate qui sotto, tuttavia, è possibile ottenere uno sconto del 6% su Amazon e di 70€ sullo shop di DOOGEE.

