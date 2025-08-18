DAZN MyClubPass: come funziona la nuova offerta per seguire solo le partire della tua squadra

Per la prima volta DAZN lancia un abbonamento fatto su misura per il tifoso più appassionato: MyClubPass consente di seguire solo le partite della propria squadra del cuore, similmente a come avviene con un abbonamento allo stadio. Ecco tutti i dettagli di questa novità: come funziona, quando è possibile attivarlo (e da chi), insieme a prezzo e non solo.

DAZN MyClubPass ti permette di seguire solo le partite della tua squadra del cuore: ecco tutti i dettagli del nuovo abbonamento

Crediti: DAZN

MyClubPass è il nuovo piano in abbonamento di DAZN e permette di seguire esclusivamente le 38 partite di campionato della tua squadra del cuore. L’offerta permette di accedere a tutti i match, sia in casa che in trasferta, con pre e post-partita. Inoltre sono presenti repliche e highlights di tutte le 10 partite di ogni giornata di Serie A Enilive, insieme ad approfondimenti e live show esclusivi.

ATTIVA DAZN MYCLUBPASS

L’abbonamento a MyClubPass ha una validità annuale e comprende 12 mesi a 29,9€ al mese, con pagamento dilazionato. È presente anche l’opzione annuale con pagamento una tantum a 329€: si tratta del formato più conveniente dato che in questo modo il canone mensile sarebbe di circa 27,4€ al mese. È anche possibile pagare in 3 rate da 109,6€ senza interessi, tramite Klarna.

Crediti: DAZN

Segnaliamo che è possibile guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.

Si tratta di una novità esclusiva che sarà disponibile solo fino al 31 agosto; inoltre può essere attivato solo dagli utenti che non hanno un abbonamento DAZN attivo, dai nuovi utenti e dai clienti che hanno attivo un abbonamento Goal o Sports.

Domande frequenti su DAZN MyClubPass