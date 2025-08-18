DAZN MyClubPass: come funziona la nuova offerta per seguire solo le partire della tua squadra

Per la prima volta DAZN lancia un abbonamento fatto su misura per il tifoso più appassionato: MyClubPass consente di seguire solo le partite della propria squadra del cuore, similmente a come avviene con un abbonamento allo stadio. Ecco tutti i dettagli di questa novità: come funziona, quando è possibile attivarlo (e da chi), insieme a prezzo e non solo.
DAZN MyClubPass ti permette di seguire solo le partite della tua squadra del cuore: ecco tutti i dettagli del nuovo abbonamento
MyClubPass è il nuovo piano in abbonamento di DAZN e permette di seguire esclusivamente le 38 partite di campionato della tua squadra del cuore. L’offerta permette di accedere a tutti i match, sia in casa che in trasferta, con pre e post-partita. Inoltre sono presenti repliche e highlights di tutte le 10 partite di ogni giornata di Serie A Enilive, insieme ad approfondimenti e live show esclusivi.
L’abbonamento a MyClubPass ha una validità annuale e comprende 12 mesi a 29,9€ al mese, con pagamento dilazionato. È presente anche l’opzione annuale con pagamento una tantum a 329€: si tratta del formato più conveniente dato che in questo modo il canone mensile sarebbe di circa 27,4€ al mese. È anche possibile pagare in 3 rate da 109,6€ senza interessi, tramite Klarna.
Segnaliamo che è possibile guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.
Si tratta di una novità esclusiva che sarà disponibile solo fino al 31 agosto; inoltre può essere attivato solo dagli utenti che non hanno un abbonamento DAZN attivo, dai nuovi utenti e dai clienti che hanno attivo un abbonamento Goal o Sports.
Domande frequenti su DAZN MyClubPass
Tutte le 38 partite di campionato della tua squadra del cuore, in casa e in trasferta, con pre e post-partita. Gli altri contenuti comprendono repliche e highlights di tutte le 10 partite di ogni giornata di Serie A Enilive, ma anche approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A Enilive.
Basta accedere a DAZN e scegliere il nuovo abbonamento MyClubPass: seleziona la tua squadra del cuore, imposta il tipo di pagamento (dilazionato in 12 mesi oppure annuale) ed il gioco è fatto.
29,9€ al mese per 12 mesi oppure 329€ all’anno (pari a 27,4€ al mese, con pagamento in un unica soluzione).
Sì, il nuovo abbonamento può essere pagato in 3 rate da 109,66€ senza interessi con Klarna. Vale solo per il pass annuale da 329€.
Le squadre incluse sono Atalanta, Bologna, Cagliari, Como, Cremonese, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Pisa, Roma, Sassuolo, Torino, Udinese, Verona.
No, ogni account può avere attivo un solo abbonamento MyClubPass: si tratta di un’iniziativa dedicata ai tifosi appassionati della propria squadra del cuore, intenzionati a seguire solo le partite di quest’ultima.
No, al momento il nuovo abbonamento ha una durata limitata: sarà attivabile fino al 31 agosto.
Il nuovo piano può essere attivato da tutti i tifosi che non hanno un abbonamento DAZN attivo (ovvero i clienti la cui disdetta a un precedente abbonamento si sia già perfezionata), dai nuovi clienti e i tifosi che hanno un abbonamento Goal o Sports.