Samsung VanService: l’assistenza Galaxy a domicilio rivoluziona il supporto post-vendita

Samsung ha lanciato VanService, un innovativo servizio che rivoluziona l’assistenza post-vendita per i dispositivi Galaxy. Ora i clienti di Roma possono ricevere un tecnico specializzato direttamente a casa o sul luogo di lavoro, eliminando la necessità di recarsi ai centri assistenza e le lunghe attese. Questo servizio mira a ridurre le frustrazioni legate alla perdita di tempo e alla scomodità degli spostamenti.

Come funziona Samsung VanService: il nuovo servizio di assistenza a domicilio arriva in Italia

Galaxy Z Fold 7 – Crediti: Samsung

VanService è un vero e proprio laboratorio mobile attrezzato per interventi rapidi e professionali su dispositivi Samsung Galaxy coperti da garanzia. Inizialmente, fino al 31 agosto, il servizio è riservato ai possessori dei nuovi Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7.

Ma dal 1° settembre, l’opportunità sarà estesa a tutta la gamma Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold e Galaxy S, ampliando significativamente il bacino di utenti. Il servizio è gratuito per i prodotti in garanzia. Fino al 31 dicembre 2025, l’uscita a domicilio di VanService è gratuita anche per danni fuori garanzia sui nuovi Galaxy Z Fold 7 o Flip 7 (per la sola uscita a domicilio).

Per i possessori dei nuovi top di gamma pieghevoli sono attivi anche altri servizi esclusivi come il Fast-track service (assistenza preferenziale via telefono e WhatsApp) e il Loan Device Service (dispositivo di cortesia gratuito durante la riparazione).