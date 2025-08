Amazon Music Insights ufficiale: riscopri i tuoi gusti musicali con questa nuova funzione

Amazon Music ha appena annunciato Insights, una funzionalità destinata a far riscoprire agli utenti il modo in cui ascoltano la musica in streaming. Utilizzandola, l’utente potrà monitorare e condividere le sue abitudini di ascolto ancor meglio di quanto avveniva finora, il tutto con un singolo tocco. Con questa novità tutti potranno puntare a ottenere il badge di fan più fedele del proprio artista preferito.

Come funziona Insights: la nuova funzionalità di Amazon Music disponibile in tutto il mondo

Crediti: Amazon

Insights è una vera e propria miniera d’oro per gli appassionati di musica di tutto il mondo. A quasi un ventennio dal suo lancio, Amazon Music ha integrato tra i suoi servizi una funzionalità che in molti aspettavano da tempo e con la quale si riuscirà ad avere uno sguardo più aperto sulle proprie abitudini musicali rendendo ancor più magica l’esperienza di ascolto.

A dare il via a Insights ci penserà la funzionalità “Montly Recaps” che fornirà agli utenti una panoramica completa di quelle che sono le proprie statistiche mensili in termini di tempo d’ascolto, artisti, canzoni e podcast preferiti. Per accedervi basterà un singolo tocco e anche condividere la propria musica preferita sarà semplicissimo. Interessante, poi, la possibilità di entrare nella “Top Listener”, ovvero nella lista degli ascoltatori più fedeli di un determinato artista.

Per accedere a Insights basterà scaricare sul proprio smartphone l’ultima versione di Amazon Music (o aggiornare quella esistente) e cliccare sul tasto “Libreria” in basso. L’icona “Insights” si posizionerà in alto a destra e basterà un solo tocco per accedervi e scorrere tutte le novità che riguardano le proprie abitudini mensili aggiornate in tempo reale.

Entro fine anno, poi, sono attese altre novità che si preannunciano entusiasmanti e che renderanno ancor più personalizzata l’esperienza su Amazon Music.