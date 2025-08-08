Anche GPT-5 gioca a Pokémon e adesso potete seguirlo in diretta!

Le intelligenze artificiali dimostrano ogni giorno di poter fare sempre più cose, ed oggi scopriamo che non sono affatto male anche ai videogiochi. Per testare le capacità di Claude 3.7 Sonnet, infatti, un utente ha deciso di metterlo alla prova con uno dei giochi più iconici del panorama videoludico, il tutto in diretta su Twitch. Il risultato è davvero incredibile, anche perché è possibile visualizzare l’intero ragionamento compiuto dall’AI.

Claude 3.7 Sonnet gioca a Pokémon Rosso su Twitch, con tanto di ragionamento attivo

Crediti: ClaudePlaysPokemon

In queste ore è apparso sul web ClaudePlaysPokemon, un nuovo progetto che mette alla prova l’intelligenza artificiale di Anthropic con i classici giochi Pokémon dell’era del Game Boy Color. Per iniziare, proprio mentre scriviamo questo articolo, Claude 3.7 Sonnet si sta cimentando in un’avventura di Pokémon Rosso che gli utenti possono seguire in diretta su Twitch, visualizzando allo stesso tempo il ragionamento compiuto dall’AI per effettuare ogni singola azione nel gioco.

Per funzionare, l’AI scansiona in tempo reale gli screenshot del gioco alla ricerca di informazioni sulla prossima azione da compiere: il modello è stato addestrato con una conoscenza base del gioco e può sfruttare la memoria per ricordare gli avvenimenti passati ed agire di conseguenza. Per il movimento, invece, è stato implementato un sistema di pathfinding che aiuta l’AI ad orientarsi ed arrivare ad un determinato punto sullo schermo.

A quanto pare, però, Claude non è l’unico a dilettarsi con i videogiochi: su Twitch, infatti, è apparso anche un nuovo canale in cui è Google Gemini (con il modello 2.5 Pro) ad affrontare l’avventura di Pokémon Rosso. La progressione, in questo caso, sembra essere nettamente più veloce, probabilmente a causa delle performance migliorate del modello di Big G.

Potete seguire l’avventura in diretta sul canale Twitch di ClaudePlayPokemon e sul canale di Gemini_Plays_Pokemon. L’avventura di GPT-5, invece, può essere seguita tramite il canale GPT_Plays_Pokémon.

