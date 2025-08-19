ChatGPT Go ufficiale: come funziona e quanto costa il nuovo abbonamento economico

OpenAI ha annunciato ChatGPT Go, il nuovo piano in abbonamento dal prezzo super economico e dotato di varie funzionalità aggiuntive rispetto alla versione gratuita. Ecco come funziona, quanto costa, quali sono le limitazioni e chi può attivarlo: per il momento si tratta di una novità limitata solo al mercato indiano, ma arriverà anche in altri paesi successivamente!

ChatGPT Go è il nuovo abbonamento economico, limitato all’India: prezzo assurdo, arriverà anche a livello internazionale

Crediti: OpenAI, Canva

Era nell’aria da tempo ed ora è ufficiale: OpenAI sta vagliando varie soluzioni per le tariffe dedicate al suo celebre chatbot e dopo aver accontento il mercato base e quello premium è tempo di guardare al low cost. ChatGPT Go è un piano in abbonamento economico, dal prezzo particolarmente accessibile: solo 399 rupie al mese, ossia circa 3,9€ al cambio attuale.

Poco meno di 4€ al mese per passare alla prima versione a pagamento del chatbot, con alcune aggiunte rispetto al modello Free. ChatGPT Go include tutte le funzionalità del piano gratuito ed aumenta i limiti di utilizzo (10 volte più messaggi al mese, 10 volte più immagini generabili e 10 volte più file da caricare) e raddoppia la memoria, per conversazioni più lunghe.

Accesso esteso a GPT-5

Accesso esteso alla generazione di immagini

Accesso esteso al caricamento dei file

Accesso esteso all’analisi avanzata dei dati

Memoria più lunga per risposte più personalizzate

Accesso a progetti, attività e GPT personalizzati

Come abbiamo già evidenziato, al momento l’abbonamento low cost è disponibile solo in India: tuttavia la stessa OpenAI conferma che arriverà anche in altri paesi.

Domande frequenti su ChatGPT Go