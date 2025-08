Baseus BS1 ufficiali: le nuove TWS con super autonomia per non restare mai senza musica

Design semi in-ear, comodo ed ergonomico, oltre a specifiche tecniche all’altezza delle aspettative dei più esigenti: finalmente sono ufficiali i nuovi auricolari Baseus BS1 che promettono prestazioni di tutto rispetto ad un prezzo davvero concorrenziale.

Baseus BS1: tutto ciò che c’è da sapere sulle nuove TWS

Credit: Baseus

Arrivano oggi sul mercato cinese i nuovi auricolari semi in-ear Baseus BS1, accessibili e ricchi di funzionalità interessanti. Rappresentano il top in termini di confort ed ergonomicità, per le loro dimensioni ridotte (appena 34 mm per auricolare) e per un peso di appena 4,1 grammi.

Tecnicamente, a caratterizzare questi nuovi auricolari Baseus sono i driver dinamici da 10 mm e i diaframmi in PET con frequenze coperte che vanno da un minimo di 20 Hz a un massimo di ben 20 kHz. La presenza di un valido EQ dinamico (insieme ai codec SBC e AAC) garantisce un suono perfettamente ottimizzato, pulito e nitido oltre che migliorato dalla cancellazione ambientale del rumore (-45dB) garantita anche dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La modalità a bassa latenza di 60 ms rende questi auricolari perfetti non solo per la musica ma anche per il gaming.

Il Bluetooth 6.0 garantisce al modello BS1 una connettività stabile fino a una distanza di ben 10 metri. Fiore all’occhiello è la batteria di questi auricolari che consente un’autonomia fino a 8 ore di utilizzo continuativo con volume al 40%. Grazie alla custodia da 600 mAh quest’autonomia può però crescere fino a ben 50 ore. La ricarica è veloce (in appena 10 minuti si avranno 2 ore di musica) chiude il quadro con una carica completa in appena 2 ore.

Le cuffie Baseus BS1 sono disponibili a partire da oggi in Cina al prezzo di appena 99 CNY (circa 11,95€). Non escludiamo che, come avvenuto per tantissimi prodotti del brand, anche queste cuffie possano essere commercializzate in tutto il mondo tramite i classici shop online.