Back to School con AliExpress: ricevi fino all’80% di sconto!

Nonostante il caldo le occasioni per risparmiare non vanno in ferie, specialmente quando si parla di AliExpress. La nuova promozione Back to School è l’ideale per il rientro a scuola dopo le vacanze estive: ci sono sconti fino all’80% su tantissimi accessori tech, articoli scolastici e molto altro ancora! Ecco come fare per spendere meno, grazie ai nuovi coupon validi (quasi) per tutto il mese di agosto!

Comincia la nuova promozione Back to School di AliExpress, per un ritorno a scuola all’insegna del risparmio

La promo Back to School di AliExpress è attiva dal 18 al 27 agosto (fino alle ore 23:59): oltre a zaini, penne ed altri strumenti, non mancano tanti sconti in salsa tech. Smartphone, tablet, monitor, ma anche tastiere meccaniche, accessori vari ed elettrodomestici.

Insomma, il “ritorno a scuola” è la scusa mentre i prodotti in promozione abbracciano molteplici categorie: dai un’occhiata alla pagina dell’evento per scoprire tutte le offerte disponibili!

I nuovi coupon Back to School

Oltre alle offerte lampo è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo con i nuovi coupon, attivi per tutta la durata dell’evento. Alcuni codici hanno un numero limitato di utilizzi oppure non solo valiti per tutti i prodotti in promozione: come al solito il nostro consiglio è quello di provare a riscattarli!

Coupon GIZDEAL2 – 2€ di sconto su una spesa minima di 10€

– su una spesa minima di 10€ Coupon GIZDEAL3 – 3€ di sconto su una spesa minima di 10€

– su una spesa minima di 10€ Coupon GIZDEAL5 – 5€ di sconto su una spesa minima di 10€

– su una spesa minima di 10€ Coupon GIZDEAL10 – 10€ di sconto su una spesa minima di 10€

– su una spesa minima di 10€ Coupon GIZDEAL15 – 15€ di sconto su una spesa minima di 10€

– su una spesa minima di 10€ Coupon GIZDEAL25 – 25€ di sconto su una spesa minima di 10€

– su una spesa minima di 10€ Coupon GIZDEAL35 – 25€ di sconto su una spesa minima di 10€

– su una spesa minima di 10€ Coupon GIZDEAL45 – 45€ di sconto su una spesa minima di 10€

– su una spesa minima di 10€ Coupon GIZDEAL55 – 55€ di sconto su una spesa minima di 10€

– su una spesa minima di 10€ Coupon GIZDEAL60 – 60€ di sconto su una spesa minima di 10€

