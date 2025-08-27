Android 16 Beta è disponibile per questi smartphone ASUS e ROG

Ecco come fare per accedere al programma beta di Android 16 e quali sono gli smartphone ASUS e ROG idonei: è possibile provare in anticipo il nuovo software basato sull’ultima versione dell’OS del robottino verde, ma non mancano delle controindicazioni.

Ecco gli smartphone ASUS e ROG compatibili con il programma beta di Android 16

Crediti: ASUS

Il programma beta di Android 16 è aperto solo per un numero rispetto di modelli del brand asiatico. A parte l’ultimo flagship Zenfone 12 Ultra sono inclusi gli ultimi top di gamma della serie ROG Phone: tutti i dispositivi sono stati lanciati in Italia nel corso dei mesi passati.

ASUS Zenfone 12 Ultra

ROG Phone 9

ROG Phone 9 Pro

Accedere al programma beta è semplicissimo: basta aprire le Impostazioni e poi la voce Sistema, poi Aggiornamenti di sistema. Basta toccare l’icona a forma di ingranaggio e cliccare l’opzione per iscriversi al programma di anteprima Android.

Ci sono solo due aspetti importanti di cui tenere conto: le release beta sono versioni sperimentali che possono contenere bug o avere problemi di instabilità; inoltre ASUS sottolinea che non è possibile tornare indietro ad Android 15 e che una volta installata la beta bisognerà attendere il termine del programma, con il rilascio di Android 16 stabile.

Il software stabile sarà rilasciato a inizio 2026, ma al momento non c’è una data né un periodo preciso.