Metti in sicurezza la tua smart home con Aqara: bastano meno di 180€!

In un mondo sempre più smart e connesso sono ormai tantissimi gli utenti che hanno scelto di affidarsi alla tecnologia per la sicurezza della propria abitazione. Tuttavia, ad un occhio poco esperto, questo può sembrare un passaggio complicato e costoso: prezzi elevati, configurazioni e processi di installazione complessi.

La realtà è ben diversa: Aqara realizza prodotti che ti permettono di proteggere la tua casa con meno sforzi. Sono pensati per garantire la sicurezza domestica, senza dover affrontare cifre astronomiche e installazioni difficoltose. Insomma, si tratta di soluzioni che strizzano l’occhio agli utenti alle prime armi (nel mondo della domotica) ma in grado di soddisfare anche i palati più fini.

Questo kit Smart Starter Combo con serratura, telecamera e hub Aqara è l’ideale per utenti alle prime armi ed esperti

Crediti: Aqara

La prima soluzione imperdibile è la combo composta dalla serratura smart Aqara U200 Lite, insieme alla telecamera di sicurezza G100 e all’hub M100. Si tratta di un trittico di prodotti pensato per rendere subito smart ed operativa la tua nuova casa intelligente, partendo dalla sicurezza.

Dedicato all’automazione domestica, M100 è un hub supportato Matter che funge da Thread Border Router, Matter Bridge e Matter Controller con una connettività affidabile, un controllo locale veloce, il supporto a Wi-Fi 6 e sicurezza WPA3. La configurazione è semplicissima ed avviene tramite USB-A.

Crediti: Aqara

La serratura intelligente Aqara U200 Lite trasforma qualsiasi serratura esistente in una soluzione smart, grazie ad un’installazione semplice e senza fori. Il dispositivo è compatibile con una grande varietà di ecosistemi come Apple Home, Amazon Alexa, Google Home e SmartThings.

U200 Lite supporta vari metodi di sblocco: carte NFC, Bluetooth, accesso remoto tramite smartphone e controllo vocale. L’autonomia è garantita fino a sei mesi con una singola carica, grazie alla batteria ricaricabile da 2.000 mAh; un avviso di batteria scarica avvisa l’utente quando è il momento di effettuare la ricarica.

Infine è presente un giroscopio incorporato: in questo modo la serratura blocca automaticamente la porta quando questa viene chiusa e non dovrai più preoccuparti di dimenticare di chiudere la porta a chiave.

Crediti: Aqara

Lo Smart Starter Combo di Aqara si conclude con la telecamera di sicurezza G100 con risoluzione 2K e visione notturna ad infrarossi, per una maggiore nitidezza durante il giorno e la massima sicurezza anche di notte. L’IP Camera è dotata di un angolo di visione di 140°, evitando la presenza di punti ciechi; la resistenza all’acqua e alla polvere di tipo IP65 la rende l’ideale per gli ambienti esterni mentre la connettività Wi-Fi 6 garantisce una stabilità sempre al top.

Il pacchetto Smart Starter Combo Aqara può essere acquistato su Amazon a meno di 180€: la serratura U200 Lite è in promo a 127,9€ mentre la telecamera G100 costa 31,4€. Per un’esperienza completa non può mancare l’hub M100, ora a 19,9€.

Aqara Y100 Camera Kit è la soluzione All-in-One per i nuovi appassionati di domotica e sicurezza

Crediti: Aqara

Se stai cercando una telecamera di sicurezza da interno, allora il kit Aqara Y100 è la scelta perfetta: grazie all’offerta lampo su Amazon il prezzo finale è di soli 104,9€ (con un risparmio del 25%).

Il kit include una telecamera smart hub G3, un sensore di movimento P1, un sensore per porta e finestra ed un sensore di vibrazione. Quattro prodotti per una sicurezza a tutto tondo: il rilevatore di movimento permette di attivare luci, allarmi o telecamere, per una protezione completa in ogni momento.

La telecamera di sorveglianza G3 funziona con Apple Home, Alexa e Google Home (e non solo), registra 24 ore su 24 con scheda micro SD (è presente anche il piano con archiviazione cloud opzionale) ed invia avvisi direttamente sul tuo smartphone.

Per maggiori dettagli su prodotti Aqara puoi dare un’occhiata al sito ufficiale!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.