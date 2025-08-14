La domotica di Apple riparte da TV e HomePod mini: nuovi modelli in arrivo entro la fine del 2025

La stagione 2024/2025 verrà ricordata probabilmente come quella in cui Apple ha aggiornato praticamente tutti i suoi prodotti disponibili sul mercato. Se quest’anno abbiamo assistito ad un upgrade completo della gamma Mac e MacBook (che continuerà anche nel 2025), per il prossimo anno c’è grande attesa per la “nuova” domotica di Cupertino, che ripartirà probabilmente da Apple TV e HomePod mini.

Apple TV e HomePod mini si rinnovano nel 2025

Crediti: Apple

Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple sembra essere intenzionata a proporre sul mercato nuovi modelli per Apple TV e HomePod mini nel corso del prossimo anno. Questi nuovi rumor si intrecciano con quelli che vorrebbero la compagnia di Cupertino intenta in un completo rinnovamento del settore smart home, con la progettazione di HomePod con Display come dispositivo di punta.

Tra le novità per questi nuovi dispositivi ci sarebbe anche il nuovo chip Wi-Fi e Bluetooth realizzato direttamente da Apple, che pian piano sta riducendo la dipendenza dai produttori di terze parti. Grazie a questa nuova soluzione, i dispositivi funzioneranno meglio tra di loro e saranno in grado di sincronizzare i dati in maniera più veloce. Il nuovo HomePod mini, con il nome in codice B520, e potrebbe sfruttare un chip T8310, quindi uno tra Apple S9, S10 o S11.

Per quanto riguarda Apple TV, invece, potremmo assistere anche un leggero cambio di design, con un dispositivo leggermente più compatto ma sicuramente più potente grazie ai chip di nuova generazione, che i leak indicano come A17 Pro (compatibile anche con Apple Intelligence). Il periodo di lancio, in questo caso, dovrebbe coincidere con gli ultimi mesi del 2025.

Ovviamente, si tratta di indiscrezioni, seppur proveniente da fonti che nel corso degli anni si sono rivelate essere particolarmente affidabili. Vi invitiamo, quindi, ad attendere sempre informazioni ufficiali da parte di Apple.

