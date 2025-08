Apple vuole trasformare Siri in un motore di ricerca AI? Ecco l’obiettivo del nuovo team

Apple sta intensificando i suoi sforzi nel campo dell’intelligenza artificiale assumendo ingegneri per un team specializzato chiamato “Answers, Knowledge, and Information”, stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni. L’obiettivo principale sarebbe quello di sviluppare un’esperienza di ricerca innovativa e potente, con l’ambizione di creare un sistema “ChatGPT-like” per migliorare funzionalità chiave come Siri, Spotlight e Safari.

Apple punta forte sull’AI: novità in arrivo per Siri, Spotlight e Safari

Crediti: Apple

Apple sta attivamente cercando profili come Staff Machine Learning Engineer per potenziare la capacità di Siri di rispondere a domande riguardanti “domini personali”. Questo comporta lo sviluppo di grandi modelli linguistici (LLM) capaci di utilizzare documenti privati degli utenti, garantendo al contempo che la privacy rimanga al primo posto. Una versione più personalizzata di Siri, con una migliore comprensione del contesto e consapevolezza sullo schermo, è già stata annunciata da Apple, con un lancio previsto per il 2026, dopo i tanti ritardi accumulati nel corso dell’ultimo anno.

Tuttavia, le ambizioni di Apple sembrano andare ben oltre le funzionalità annunciate: secondo Mark Gurman di Bloomberg, il team è nelle fasi iniziali di sviluppo di una “nuova esperienza di ricerca simile a ChatGPT”. Questa iniziativa include la creazione di un vero e proprio “motore di risposte” (answer engine) in grado di “scandagliare il web” per fornire risposte a domande di conoscenza generale. Viene persino esplorata l’idea di una app standalone dedicata a questa funzionalità, oltre a potenziare l’infrastruttura di back-end per le future capacità di ricerca in Siri, Spotlight e Safari.

Al momento, però, non c’è nulla di certo: non è un segreto che Apple voglia potenziare il proprio team AI, ma per il momento queste informazioni vanno trattate ancora come semplici indiscrezioni.