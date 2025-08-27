Apple prepara un piano a pagamento per l’app Salute

Cupertino si starebbe preparando ad un passo da gigante nel mondo della salute digitale, introducendo un nuovo servizio a pagamento chiamato Apple Health+ (presumibilmente Salute+ in Italia). Questa mossa rappresenterebbe un’evoluzione significativa nell’approccio della compagnia alla salute e al benessere degli utenti, offrendo un’esperienza ancora più personalizzata e basata sull’intelligenza artificiale.

Il piano in abbonamento di Samsung Health potrebbe avere un rivale con Apple Salute+

Crediti: Apple

A sostenere questa novità è Mark Gurman di Bloomberg, una figura tra le più autorevoli del panorama tech. Secondo quanto riportato, il piano in abbonamento Apple Salute+ (o Health+) sarebbe caratterizzato da un coach basato sull’AI per fornire agli utenti una pianificazione nutrizionale personalizzata e suggerimenti specifici legati alla salute e al fitness.

Questo coach AI sarebbe integrato direttamente nell’app Salute su iPhone e iPad e diventerebbe una parte integrante dell’ecosistema Apple. Inizialmente prevista come parte di iOS 26.4, pare che questa novità novità arriverà il prossimo anno e dovrebbe debuttare con iOS 27.

Per ora non ci sono informazioni sul costo del servizio: di certo si tratta dell’aspetto più importante, dato che potrebbe influenzare notevolmente l’utilizzo da parte degli utenti. Aspettando si saperne di più vi ricordiamo che anche per Samsung Health si sta valutando un piano in abbonamento: in realtà la conferma è arrivata dalla stessa azienda, anche se per ora non ci sono dettagli concreti.