Apple da record: fatturato da 95 miliardi di dollari e crescita esponenziale

Apple ha recentemente comunicato i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre fiscale 2025, conclusosi il 28 giugno 2025, segnando un periodo di successo straordinario con ricavi e utili in forte crescita. L’azienda ha registrato un ricavo trimestrale di $94.0 miliardi, che rappresenta un notevole aumento del 10% rispetto all’anno precedente. L’utile diluito per azione (EPS) ha raggiunto $1.57, registrando una crescita del 12% anno su anno.

Apple vola sul mercato: record di fatturato

Crediti: Apple

Questi risultati record includono un massimo storico per i ricavi complessivi dell’azienda, i ricavi generati da iPhone e l’EPS. Particolarmente significativo è stato il nuovo massimo storico raggiunto dai ricavi dei Servizi. Apple ha mostrato una crescita a doppia cifra non solo per l’iPhone, ma anche per i prodotti Mac e l’intero segmento dei Servizi. Tale espansione è stata capillare, interessando ogni segmento geografico a livello mondiale.

Tim Cook, CEO di Apple, ha espresso grande orgoglio per i risultati del trimestre di giugno, sottolineando la crescita globale e l’introduzione di un nuovo, accattivante design software che si estende a tutte le piattaforme Apple, oltre alle innovative funzionalità di Apple Intelligence presentate alla WWDC25.

Kevan Parekh, CFO di Apple, ha evidenziato la soddisfazione per le performance aziendali record e l’incremento dell’EPS, attribuendo il successo anche a una base installata di dispositivi attivi che ha raggiunto un nuovo massimo storico in tutte le categorie di prodotto e segmenti geografici, frutto degli elevatissimi livelli di soddisfazione e lealtà dei clienti.