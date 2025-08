La beta 5.0 di Apple Music porta le novità di iOS 26 anche su Android

Gli amanti di Apple Music su Android possono essere oggi tra i primi a testare le novità introdotte con iOS 26, grazie ad una nuova versione Beta pubblicata dalla comapgnia di Cupertino proprio in questo ore. Questa nuova versione mira a migliorare l’esperienza d’uso, anche se il tanto atteso redesign Liquid Glass non sembra ancora essere disponibile in questa build di test.

Apple Music 5.0 porterà su Android le novità di iOS 26: ma ci sarà anche il Liquid Glass?

Crediti: 9to5mac

Con Apple Music 5.0 Beta per Android sono state introdotte alcune modifiche di design apprezzabili, come i pulsanti a forma di “pillola” che sostituiscono i rettangoli arrotondati in tutta l’app. Un esempio lampante si trova nei controlli di riproduzione come shuffle, repeat e autoplay nella coda, e nei pulsanti Play e Shuffle negli album.

La funzionalità più rilevante, tuttavia, è “Pin Music to Your Library”. Gli utenti adesso possono mettere in rilievo la musica più ascoltata in cima alla Libreria per un accesso rapido e intuitivo. Che si tratti di una canzone, un album, una playlist o un artista, gli utenti troveranno l’opzione “Pin Song, Album, Playlist, or Artist” nei vari menu a comparsa in tutta l’app. Queste modifiche si sincronizzano con i dispositivi Apple, quindi è possibile avere un’esperienza d’uso comune anche su iPhone, iPad e Mac.

La beta introduce anche miglioramenti significativi all’esperienza di ascolto e scoperta, evidenziati nella schermata iniziale di redesign. Ora è possibile usufruire di “Lyrics Translation & Pronunciation”, per comprendere i testi e cantare in diverse lingue. Inoltre, “Replay in the App” ti permette di controllare le statistiche musicali mensili e di fine anno direttamente nell’applicazione, rendendo più facile ripercorrere i momenti musicali.

Gli utenti interessati, possono iscriversi al programma beta di Apple Music tramite il Google Play Store.