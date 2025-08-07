Il MacBook Pro con display OLED arriverà a fine 2026: emergono nuove conferme

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare della possibilità che sul mercato arrivino dei nuovi iPad Pro con schermo OLED, ma questa non è la sola lineup che potrebbe ottenere il tanto atteso upgrade. Stando a nuove indiscrezioni, infatti, anche i MacBook Pro effettueranno il salto generazionale con il display, ma potrebbe volerci ancora diverso tempo.

Apple mette nel mirino il 2026: i MacBook Pro OLED diventeranno finalmente realtà?

In una nota per gli investitori, l’analista Jeff Pu della Haitong Intl Tech Research suggerisce ancora una volta che gli iPad Pro da 11″ e 12.9″ vedranno l’arrivo degli schermi OLED il prossimo anno, con Apple che stima la spedizione di 10 milioni di unità per 2024.

I tablet, però, non sarebbero gli unici ad ottenere il tanto agnognato upgrade, seppur non in tempi brevi: Apple infatti starebbe pensando di lanciare anche i MacBook Pro con schermo OLED, ma soltanto nel 2026 e soltanto per i modelli da 14″ e 16″. Si tratterebbe quindi dei dispositivi che probabilmente faranno sfoggio di un chip M5, se Apple dovesse seguire la nomenclatura attuale.

Ci sarà quindi da attendere ancora tanto per vedere i laptop di Cupertino utilizzare una diversa tecnologia per lo schermo, ma non è escluso che in seguito Apple possa pensare anche di effettuare l’upgrade verso i Micro LED, seppur sembrano esserci ancora grossi problemi con questo tipo di display.

Ross @DSCCRoss is an expert on displays (not just Apple products). I think the 2025 MacBook Pro will continue to use the mini-LED. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 10, 2024

Nelle scorse settimane si è riacceso il dibattito per quanto riguarda l’arrivo della tecnologia OLED per gli schermi dei nuovi MacBook Pro. Stando a quanto dichiarato da Ming-Chi Kuo e Ross Young, analisti di settore celebri sul web, è davvero molto difficile che nel 2025 possa arrivare il tanto atteso upgrade.

Nell’ultimo periodo, infatti, si era palesata nuovamente la possibilità che Apple andasse a rinnovare gli schermi dei suoi laptop già il prossimo anno, ma l’ipotesi che i nuovi dispositivi di Cupertino possano sfruttare ancora i mini-LED è sempre più concreta.

Crediti: @Jukanlosreve

Il possibile periodo di lancio sarebbe stato confermato anche da una roadmap pubblicata dall’insider Jukanlosreve, che indica proprio il 2026 come anno di debutto dei MacBook Pro OLED. Il documento, però, lascia intendere che il cambiamento non riguarderà soltanto la tecnologia, ma anche il design: il notch che ha caratterizzato in tutti questi anni la lineup di Apple potrebbe lasciare spazio ad un punch-hole per la webcam.

L’upgrade agli schermi OLED, quindi, potrebbe arrivare non prima del 2026, come indicato anche dalla prima roadmap trapelata in rete. La conferma, inoltre, sembrerebbe essere arrivata anche da alcuni fornitori come Samsung, che ultimerà presto i lavori su OLED A6, il display che andrà a caratterizzare i nuovi laptop di Apple. Per vedere il rinnovamento dei MacBook Pro, quindi, bisognerà aspettare ancora qualche mese.

Durante l’estate, inoltre, sono arrivate nuove conferme per quanto riguarda l’inizio della produzione dei pannelli OLED per i nuovi MacBook Pro: quest’ultimi saranno realizzati unicamente da Samsung sulla linea di produzione Gen 8.6, che utilizza substrati in vetro più grandi, adatti ai pannelli di laptop e monitor, e combinano la tecnologia TFT a ossido per bassi consumi energetici e scalabilità, riducendo al contempo i costi di produzione. Il lancio dei nuovi portatili, quindi, sembrerebbe essere previsto in via definitiva per la fine del 2026.

