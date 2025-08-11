Apple pensa ad un MacBook più economico: il debutto già a fine anno?

Dopo aver rivoluzionato la propria offerta PC con la progettazione dei chip Silicon M, Apple potrebbe compiere un ennesimo salto in avanti e trasformare l’hardware utilizzato per gli iPhone in veri e proprio MacBook. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la compagnia di Cupertino sarebbe in procinto di lanciare un nuovo laptop economico, questa volta volta alimentato dal chip dell’ultimo iPhone 16 Pro.

Il prossimo MacBook economico potrebbe essere alimentato dal chip A18 Pro

Crediti: Apple

Stando a quanto dichiarato da Ming-Chi Kuo, celebre analista ed insider del settore, Apple starebbe progettando un nuovo MacBook economico senza chip Silicon M, ma questa volta alimentati dal processore A18 Pro, attualmente in dotazione sugli iPhone 16 Pro di ultima generazione. Questo nuovo dispositivo potrebbe entrare in produzione entro la fine del 2025 oppure all’inizio del 2026.

Con un display da 12.9″ e delle colorazioni più accese come rosa, giallo e argento, questa soluzione potrebbe offrire agli utenti una porta d’accesso più economica sul mondo Mac, mantenendo comunque delle prestazioni particolarmente elevate. Questa, inoltre, potrebbe essere una nuova strategia anche per andare a competere nel nuovo settore apertosi con il lancio dei laptop con Snapdragon X.

Il prezzo, secondo le prime speculazioni, potrebbe essere compreso tra 599$ e 799$, che il Italia diventerebbero poco più di 900€ (al massimo della conversione) dopo aver applicato tutte le tasse. Il MacBook economico, quindi potrebbe posizionarsi come entry-level della serie, utile a chi vuole entrare nel mondo Mac, ma senza passare per il più economico Mac mini.

Per il momento, ovviamente, si tratta soltanto di semplici indiscrezioni: vi invitiamo quindi ad attendere maggiori informazioni direttamente da Apple nei prossimi mesi.

Ultimi aggiornamento: 11 agosto

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!