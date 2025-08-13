Quando arriva Apple M5? Debutto su iPad Pro in autunno, slitta l’arrivo dei MacBook Pro

Nonostante Mac e MacBook abbiano ricevuto il chip M4 soltanto pochi mesi fa, è già arrivato il momento di scoprire i primi dettagli sulla tecnologia che andrà ad alimentare i futuri prodotti di Apple. I nuovi chip M5, infatti, entreranno nella fase di produzione di massa molto presto e potrebbero debuttare sul mercato già in primavera.

Chip Apple M5: quando arriva su iPad Pro, Mac, MacBook Air e MacBook Pro

Crediti: Apple

Stando alle prime informazioni condivise dal celebre analista Ming-Chi Kuo, la serie di chip M5 di Apple verrà prodotta da TSMC con il processo N3P (3nm), entrato nella fase di prototipazione soltanto pochi mesi fa. La produzione di massa dovrebbe iniziare nella prima parte del 2025, per proseguire poi fino al 2026, con le versioni Pro, Max ed Ultra che utilizzeranno il nuovo SoIC-mH (2.5D) di Apple, utile a migliorare la conduzione del calore e quindi la prestazioni, con CPU e GPU questa volta separate.

iPad Pro M5 – autunno 2025

Mac mini M5 – autunno 2025

MacBook Pro M5 – inizio 2026

MacBook Pro 14″ M5 Pro (J714s) – inizio 2026

MacBook Pro 14″ M5 Max (J714c) – inizio 2026

MacBook Pro 16″ M5 Pro (J716s) – inizio 2026

MacBook Pro 16″ M5 Max (J716c) – inizio 2026

MacBook Air M5 – inizio 2026

Per il 2025, quindi, Apple potrebbe aver deciso di confermare l’ordine con cui i nuovi chip debutteranno a bordo dei dispositivi, seppur con qualche differenza rispetto alla precedente generazione: il nuovo iPad Pro, infatti, dovrebbe arrivare in autunno, seguito nel 2026 dai MacBook Pro con chip M5. Resta l’incertezza per i modelli M5 Max e M5 Ultra, che sembrano destinati soltanto al prossimo anno.

Ultimo aggiornamento: 13 agosto

