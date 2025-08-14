2025 di fuoco per Apple: tutti i prodotti in arrivo nella seconda parte dell’anno

L’anno appena iniziato potrebbe essere particolarmente importante per Apple che si appresta a portare sul mercato oltre 20 nuovi prodotti entro la fine del 2025, tra cui anche delle new-entry nel settore della domotica e nuovi modelli di iPhone per raggiungere un pubblico ancora più ampio. Tra rumor e certezze, in questo nostro approfondimento troverete la lista di tutti i nuovi prodotti di Cupertino in arrivo quest’anno.

Tutti i nuovi prodotti e dispositivi Apple in arrivo nel 2025

Il primo protagonista del 2025 sarà, quasi sicuramente, il nuovo MacBook Air con chip M4, il cui lancio sembra essere previsto ancor prima dell’inizio della primavera. Con lo sbocciare dei fiori, invece, ci sarà finalmente il ritorno sul mercato di iPhone SE, accompagnato probabilmente dal primo smart display di Apple. Dopo un’estate avara di grandi novità, l’autunno sarà sicuramente il periodo più importante per il team di Tim Cook, con l’arrivo di iPhone 17 e dell’inedito iPhone 17 Air, oltre al rinnovamento completo della gamma di Apple Watch.

Stando alle ultime indiscrezioni, però, quest’anno potrebbe non arrivare un nuovo iPad Pro: le informazioni condivise da Mark Gurman, infatti, suggeriscono che Apple sia molto più interessata al lancio di un nuovo iPad Air piuttosto che ad un tablet di fascia altissima. Il motivo sarebbe da ricercare nella maggiore popolarità del modello Air, rispetto al Pro.

Inverno/Primavera 2025

MacBook Air con M4 (rilasciato)

Mac Studio con M3 Ultra (rilasciato)

iPhone 16e (rilasciato)

iPad 11 (rilasciato)

iPad Air con M3 (rilasciato)

Autunno 2025

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro/Max

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Series 11

Apple Watch SE 3

AirPods Pro 3

Apple TV 4K

HomePod mini 2

iPad Pro con M5

iPad mini (A19 Pro)

Vision Pro con M5

Rumor

Studio Display

AirTag 2

Mac Pro con M4

